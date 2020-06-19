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Роскачество рассказало, как правильно выбрать черешню
Роскачество представило рекомендации, как не ошибиться в выборе черешни и купить хорошую и спелую ягоду, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:30
роскачество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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роскачество, в мире

Роскачество рассказало, как правильно выбрать черешню

12:30 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯщик с черешней
Ящик с черешней
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ящик с черешней. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Роскачество представило рекомендации, как не ошибиться в выборе черешни и купить хорошую и спелую ягоду, говорится в сообщении организации.
"При выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая", - сообщается в пресс-релизе.
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Размер плодов практически не влияет на их вкус. Что касается цвета черешни, он не является показателем ее спелости, но неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит об их невысоком качестве.
"Разный цвет плодов в одной коробке означает, что либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по разному", - предупреждают эксперты.
Плоды не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими. Нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню: если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты, отмечается в сообщении.
"Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Непосредственно перед употреблением черешню необходимо помыть теплой водой", - заключает Роскачество.
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