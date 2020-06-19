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МАГАТЭ приняло проект резолюции о доступе к двум объектам в Иране
Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:21
рафаэль гросси
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
иран
в мире
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353
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рафаэль гросси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, иран, в мире

МАГАТЭ приняло проект резолюции о доступе к двум объектам в Иране

12:21 19.06.2020
89
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Голосование прошло в пятницу, в нем приняли участие 35 членов совета управляющих МАГАТЭ.
Международное агентство по атомной энергии
12:11
Источник: проект резолюции по Ирану внес раскол в работу совета МАГАТЭ
"Совет управляющих принял проект резолюции", - сообщил источник.
Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.
В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках СВПД. По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД.
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11:56
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
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Рафаэль ГроссиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранВ мире
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