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Сенатор заявил, что статья Путина говорит миру правду о войне
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне адресована и российским читателям, и миру и решает две задачи: миру сказать правду о войне, а... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:15
олег морозов
владимир путин
общество
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353
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олег морозов, владимир путин, общество

Сенатор заявил, что статья Путина говорит миру правду о войне

12:15 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне адресована и российским читателям, и миру и решает две задачи: миру сказать правду о войне, а россиянам - что на площадке истории разворачивается "борьба за души людей", считает сенатор Олег Морозов.
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Подобные выводы свидетельствуют о том, что "люди не знают историю", и им необходимо прочесть исторические документы, подчеркивал глава государства. Написанная Путиным статья вышла в пятницу в "Российской газете", ее текст также опубликован на сайте Кремля.
"Статья решает две задачи: миру сказать правду о войне, ведь, как это ни странно, других источников этой правды там почти не осталось. А своему народу, который в абсолютном большинстве разделяет позицию президента, дать сигнал, что на площадке истории разворачивается борьба за души людей, прежде всего молодёжи. И проиграть эту войну мы не имеем права, так как это было бы предательством по отношению к народу-победителю", - заявил Морозов РИА Новости.
По словам сенатора, если российским читателям важны акценты в оценке военных событий при наличии общенационального согласия в понимании войны, её причин и итогов, то в мире ситуация иная.
"Там доминирует откровенно и намеренно искаженная картина. История стала политическим и информационным оружием. Это оружие направили против России. И мозги хотят промыть не только своим гражданам, но и новым поколениям россиян", - констатировал он.
Станислав Бышок
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Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне
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Олег МорозовВладимир ПутинОбщество
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