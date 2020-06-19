Сенатор заявил, что статья Путина говорит миру правду о войне

"Статья решает две задачи: миру сказать правду о войне, ведь, как это ни странно, других источников этой правды там почти не осталось. А своему народу, который в абсолютном большинстве разделяет позицию президента, дать сигнал, что на площадке истории разворачивается борьба за души людей, прежде всего молодёжи. И проиграть эту войну мы не имеем права, так как это было бы предательством по отношению к народу-победителю", - заявил Морозов РИА Новости.