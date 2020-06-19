Сенатор заявил, что статья Путина говорит миру правду о войне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне адресована и российским читателям, и миру и решает две задачи: миру сказать правду о войне, а россиянам - что на площадке истории разворачивается "борьба за души людей", считает сенатор Олег Морозов.
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Подобные выводы свидетельствуют о том, что "люди не знают историю", и им необходимо прочесть исторические документы, подчеркивал глава государства. Написанная Путиным статья вышла в пятницу в "Российской газете", ее текст также опубликован на сайте Кремля.
"Статья решает две задачи: миру сказать правду о войне, ведь, как это ни странно, других источников этой правды там почти не осталось. А своему народу, который в абсолютном большинстве разделяет позицию президента, дать сигнал, что на площадке истории разворачивается борьба за души людей, прежде всего молодёжи. И проиграть эту войну мы не имеем права, так как это было бы предательством по отношению к народу-победителю", - заявил Морозов РИА Новости.
По словам сенатора, если российским читателям важны акценты в оценке военных событий при наличии общенационального согласия в понимании войны, её причин и итогов, то в мире ситуация иная.
"Там доминирует откровенно и намеренно искаженная картина. История стала политическим и информационным оружием. Это оружие направили против России. И мозги хотят промыть не только своим гражданам, но и новым поколениям россиян", - констатировал он.