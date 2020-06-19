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Косачев надеется, что саммит "пятерки" Совбеза ООН состоится в этом году
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что саммит "пятерки" Совбеза ООН будет созван в текущем году. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:14
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РИА Новости
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353
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совет безопасности оон, константин косачев, владимир путин, франция, китай, сша, в мире

Косачев надеется, что саммит "пятерки" Совбеза ООН состоится в этом году

12:14 19.06.2020
54
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что саммит "пятерки" Совбеза ООН будет созван в текущем году.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
В ходе видеоконференции с французскими сенаторами Косачев подчеркнул ключевую роль Франции в составе СБ ООН. "Эта миссия может проявиться на ближайшем саммите "пятерки", который, мы надеемся, будет созван уже в этом году по инициативе президента РФ, Франция первой подтвердила свою готовность принять в нем участие", - сказал сенатор.
По словам Косачева, саммит не должен превратиться в банальное проявление трансатлантической солидарности, он должен быть "глобальным саммитом в интересах всего человечества".
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Совет Безопасности ООНКонстантин КосачевВладимир ПутинФранцияКитайСШАВ мире
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