Косачев надеется, что саммит "пятерки" Совбеза ООН состоится в этом году

В ходе видеоконференции с французскими сенаторами Косачев подчеркнул ключевую роль Франции в составе СБ ООН. "Эта миссия может проявиться на ближайшем саммите "пятерки", который, мы надеемся, будет созван уже в этом году по инициативе президента РФ, Франция первой подтвердила свою готовность принять в нем участие", - сказал сенатор.