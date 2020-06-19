Косачев надеется, что саммит "пятерки" Совбеза ООН состоится в этом году

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что саммит "пятерки" Совбеза ООН будет созван в текущем году.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
В ходе видеоконференции с французскими сенаторами Косачев подчеркнул ключевую роль Франции в составе СБ ООН. "Эта миссия может проявиться на ближайшем саммите "пятерки", который, мы надеемся, будет созван уже в этом году по инициативе президента РФ, Франция первой подтвердила свою готовность принять в нем участие", - сказал сенатор.
По словам Косачева, саммит не должен превратиться в банальное проявление трансатлантической солидарности, он должен быть "глобальным саммитом в интересах всего человечества".