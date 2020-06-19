РАН: телескоп "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская космическая астрофизическая обсерватория " Российская космическая астрофизическая обсерватория " Спектр-РГ " с использованием немецкого телескопа eROSITA построила лучшую в мире карту всего неба в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.

Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.

"Уже первый обзор неба спутником "Спектр-РГ" позволил телескопу eROSITA построить карту, содержащую почти в 10 раз больше источников и в четыре раза более чувствительную, чем бывшая лучшей в мире карта немецкого спутника ROSAT, полученная в 1990 году", - говорится в сообщении института, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что за полгода сканирования неба немецкий телескоп смог удвоить полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии. По информации института, хорошее угловое разрешение и высочайшая чувствительность телескопа eROSITA позволили нанести на карту более миллиона компактных источников и десятки тысяч протяженных.

"Эта карта позволяет видеть, как сотни вспышек сверхновых, а возможно, и активность время от времени сверхмассивной черной дыры в центре Галактики приводят к фонтанирующим выбросам горячего газа с температурами до 10 миллионов градусов из плоскости нашей Галактики", - сообщается в пресс-релизе.

Три четверти всех объектов на карте - это далекие квазары и ядра активных галактик, то есть сверхмассивные черные дыры, излучающие за счет падения на них вещества. "Они находятся далеко за пределами Млечного Пути на расстояниях в сотни миллионов и миллиарды световых лет от нас", - отметил институт.

Планируется, что через несколько дней "Спектр-РГ" начнет второй обзор неба, который продлится до конца года.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка ( Германия ), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама ).