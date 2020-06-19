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РАН: телескоп "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" с использованием немецкого телескопа eROSITA построила лучшую в мире карту всего неба в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:06
риа наука
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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спектр-рг, космос - риа наука, российская академия наук, германия, алабама, саров

РАН: телескоп "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

12:06 19.06.2020
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© РоскосмосАстрофизическая обсерватория "Спектр-РГ"
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
© Роскосмос
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" с использованием немецкого телескопа eROSITA построила лучшую в мире карту всего неба в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.
Карта трети всего неба, полученная в обзоре СРГ/еРОЗИТА
5 марта, 11:48РИА Наука
"Спектр-РГ" отсканировал треть всего неба
"Уже первый обзор неба спутником "Спектр-РГ" позволил телескопу eROSITA построить карту, содержащую почти в 10 раз больше источников и в четыре раза более чувствительную, чем бывшая лучшей в мире карта немецкого спутника ROSAT, полученная в 1990 году", - говорится в сообщении института, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что за полгода сканирования неба немецкий телескоп смог удвоить полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии. По информации института, хорошее угловое разрешение и высочайшая чувствительность телескопа eROSITA позволили нанести на карту более миллиона компактных источников и десятки тысяч протяженных.
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
22 декабря 2019, 08:00РИА Наука
"Спектр-РГ" откроет три миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики
"Эта карта позволяет видеть, как сотни вспышек сверхновых, а возможно, и активность время от времени сверхмассивной черной дыры в центре Галактики приводят к фонтанирующим выбросам горячего газа с температурами до 10 миллионов градусов из плоскости нашей Галактики", - сообщается в пресс-релизе.
Три четверти всех объектов на карте - это далекие квазары и ядра активных галактик, то есть сверхмассивные черные дыры, излучающие за счет падения на них вещества. "Они находятся далеко за пределами Млечного Пути на расстояниях в сотни миллионов и миллиарды световых лет от нас", - отметил институт.
Планируется, что через несколько дней "Спектр-РГ" начнет второй обзор неба, который продлится до конца года.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
8 ноября 2019, 12:22
Президент РАН рассказал о возможностях космической обсерватории "Спектр-РГ"
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РИА НаукаСпектр-РГКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукГерманияАлабамаСаров
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