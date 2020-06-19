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Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля
Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:13
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353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бермуды

Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля

12:13 19.06.2020
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© Фото : Pixabay/ LAWJRБермудские острова
Бермудские острова
© Фото : Pixabay/ LAWJR
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля, сообщает Travel and Leisure.
Управление туризма Бермудских островов сообщило, что гости должны приезжать на курорты с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученным не ранее, чем за 72 часа до вылета. Еще необходимо иметь медицинскую страховку и носить маску, находясь в аэропортах и ​​в самолете. Им также придется заполнить форму проверки путешественника и карточку прибытия.
По данным университета Джона Хопкинса, на островах было зарегистрировано 142 подтвержденных случая вируса, но уже неделю новых заболевших там нет.
Сейчас на Бермудах действует комендантский час, в общественных местах требуется носить маску. Разрешено собираться компаниям до 20 человек, можно посетить ресторан или кафе, но там должна соблюдаться дистанция в полтора-два метра между столиками. Социальную дистанцию нужно соблюдать и на пляжах, и в бассейнах. Кинотеатры и музеи уже работают, но число посетителей сокращено.
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