https://ria.ru/20200619/1573175639.html
Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля
Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:13
2020-06-19T12:13
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
бермуды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573175990_0:200:1920:1280_1400x0_80_0_0_aa293fa5f17780b8731d7683e05ef062.jpg
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
бермуды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573175990_0:200:1920:1280_1400x0_80_0_0_aa293fa5f17780b8731d7683e05ef062.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573175990_80:0:1787:1280_1400x0_80_0_0_63177ad54b2c984d96119bd67e815dff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573175990_293:0:1573:1280_1400x0_80_0_0_200cd6a691996dfebe9e885371c78042.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бермуды
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля, сообщает
Travel and Leisure.
Управление туризма Бермудских островов сообщило, что гости должны приезжать на курорты с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученным не ранее, чем за 72 часа до вылета. Еще необходимо иметь медицинскую страховку и носить маску, находясь в аэропортах и в самолете. Им также придется заполнить форму проверки путешественника и карточку прибытия.
По данным университета Джона Хопкинса, на островах было зарегистрировано 142 подтвержденных случая вируса, но уже неделю новых заболевших там нет.
Сейчас на Бермудах действует комендантский час, в общественных местах требуется носить маску. Разрешено собираться компаниям до 20 человек, можно посетить ресторан или кафе, но там должна соблюдаться дистанция в полтора-два метра между столиками. Социальную дистанцию нужно соблюдать и на пляжах, и в бассейнах. Кинотеатры и музеи уже работают, но число посетителей сокращено.