МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля, Бермудские острова готовы принимать туристов с 1 июля, сообщает Travel and Leisure.

Управление туризма Бермудских островов сообщило, что гости должны приезжать на курорты с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученным не ранее, чем за 72 часа до вылета. Еще необходимо иметь медицинскую страховку и носить маску, находясь в аэропортах и ​​в самолете. Им также придется заполнить форму проверки путешественника и карточку прибытия.

По данным университета Джона Хопкинса, на островах было зарегистрировано 142 подтвержденных случая вируса, но уже неделю новых заболевших там нет.