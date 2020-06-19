В КБР число жертв коронавируса достигло 43

НАЛЬЧИК, 19 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 43, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 42 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – мужчина 1958 года рождения, житель селения Анзорей Лескенского района", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4285. Выздоровели за сутки 87 человек, всего выздоровевших в регионе - 2254.
В госпиталях находятся 1310 человек, из которых 64 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1414 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2197 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.