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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573175275.html
В КБР число жертв коронавируса достигло 43
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 43, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР число жертв коронавируса достигло 43

11:46 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 43, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 42 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончался один человек – мужчина 1958 года рождения, житель селения Анзорей Лескенского района", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4285. Выздоровели за сутки 87 человек, всего выздоровевших в регионе - 2254.
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В госпиталях находятся 1310 человек, из которых 64 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1414 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2197 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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