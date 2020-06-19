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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573174891.html
В ЦИК рассказали о принятых заявлениях по голосованию по поправкам
Свыше 2,5 миллионов заявлений граждан по поводу различных форм голосования по поправкам в конституцию подано в ЦИК, заявила председатель комиссии Элла... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:42
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
москва
нижегородская область
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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элла памфилова, конституция рф, москва, нижегородская область, политика

В ЦИК рассказали о принятых заявлениях по голосованию по поправкам

11:42 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свыше 2,5 миллионов заявлений граждан по поводу различных форм голосования по поправкам в конституцию подано в ЦИК, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
"Последние данные на сегодняшнее утро из ГАС "Выборы": у нас всего принято заявлений, которые уже внесены в ГАС "Выборы", 2 миллиона 533 тысячи заявлений", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По ее словам, около 1,5 миллиона заявлений касаются голосования по месту нахождения через технологию "Мобильный избиратель". Прием заявлений через ТИК, УИК, МФЦ и портал Госуслуг продолжится до 14.00 21 июня.
Еще 947 474 появления подано на участие в электронном дистанционном голосовании, которое доступно для жителей Москвы и Нижегородской области.
Как озвучила Памфилова, желание проголосовать на дому выразили почти 80 тысяч граждан.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 17:14Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин отметил важность голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФМоскваНижегородская областьПолитика
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