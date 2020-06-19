https://ria.ru/20200619/1573174891.html
В ЦИК рассказали о принятых заявлениях по голосованию по поправкам
Свыше 2,5 миллионов заявлений граждан по поводу различных форм голосования по поправкам в конституцию подано в ЦИК, заявила председатель комиссии Элла... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:42
2020-06-19T11:42
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, москва, нижегородская область, политика