https://ria.ru/20200619/1573174524.html
В Петербурге после COVID-19 выздоровели более 840 человек за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 847 человек, заразились 228, общее число зараженных достигло 21 734, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:35
2020-06-19T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1400x0_80_0_0_0857d4449c73c320c7694834bfd6bcbc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург