В Петербурге после COVID-19 выздоровели более 840 человек за сутки

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 734 случая заражения COVID-19. Умерло 793 человека. Выздоровело 12 171 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 23 428 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2836 человек, из них 46 - в обсерваторе, 755 - на самоизоляции, 2035 - контактные.