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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге после COVID-19 выздоровели более 840 человек за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 847 человек, заразились 228, общее число зараженных достигло 21 734, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:35
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург

В Петербурге после COVID-19 выздоровели более 840 человек за сутки

11:35 19.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге за сутки выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 847 человек, заразились 228, общее число зараженных достигло 21 734, сообщает городской оперативный штаб.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 734 случая заражения COVID-19. Умерло 793 человека. Выздоровело 12 171 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 23 428 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2836 человек, из них 46 - в обсерваторе, 755 - на самоизоляции, 2035 - контактные.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербург
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