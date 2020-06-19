Велихова избрали почетным секретарем Общественной палаты

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Евгений Велихов избран почетным секретарем Общественной палаты, за ним закреплен статус пожизненного почетного секретаря, решение было принято на первом пленарном заседании нового состава.
"Необходимо избрать почетного секретаря Общественной палаты. Он избирается из числа членов Общественной палаты открытым голосованием на первом пленарном заседании", - сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
Члены ОП РФ, по словам Михеевой, вправе избирать почетного секретаря из числа бывших членов Общественной палаты.
"С первого дня основания Общественной палаты на протяжении четырех составов подряд секретарем являлся Евгений Павлович Велихов… В настоящее время Евгений Павлович является председателем президиума общественной общероссийской организации "Российская ассоциация содействия науке"… Наш уважаемый совет старейшин ожидаемо предложил вновь избрать Евгения Павловича Велихова почетным секретарем Общественной палаты. И есть еще одно предложение… закрепить за Евгением Павловичем статус пожизненного почетного секретаря", - отметила Михеева.
"За" Велихова члены нового состава проголосовали единогласно.
Евгений Велихов - советский и российский физик-теоретик, общественный деятель, доктор физико-математических наук. Герой Труда Российской Федерации.
Шестнадцатого июня был оглашен список нового состава ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты - на 45%.
17 июня, 16:47Эксперты оценили новый состав Общественной палаты