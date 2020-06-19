Велихова избрали почетным секретарем Общественной палаты

"С первого дня основания Общественной палаты на протяжении четырех составов подряд секретарем являлся Евгений Павлович Велихов… В настоящее время Евгений Павлович является председателем президиума общественной общероссийской организации "Российская ассоциация содействия науке"… Наш уважаемый совет старейшин ожидаемо предложил вновь избрать Евгения Павловича Велихова почетным секретарем Общественной палаты. И есть еще одно предложение… закрепить за Евгением Павловичем статус пожизненного почетного секретаря", - отметила Михеева.

Шестнадцатого июня был оглашен список нового состава ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты - на 45%.