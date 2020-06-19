https://ria.ru/20200619/1573173957.html
Министр просвещения анонсировал заседание Госсовета по образованию
Заседание Государственного совета, посвященное вопросам российского образования, пройдет в сентябре, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:29
2020-06-19T11:30
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сн_образование
сергей кравцов
образование - общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, образование - общество