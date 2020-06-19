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Министр просвещения анонсировал заседание Госсовета по образованию
Заседание Государственного совета, посвященное вопросам российского образования, пройдет в сентябре, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, образование - общество

Министр просвещения анонсировал заседание Госсовета по образованию

11:29 19.06.2020 (обновлено: 11:30 19.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заседание Государственного совета, посвященное вопросам российского образования, пройдет в сентябре, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы уже вчера в рамках обсуждения заседания Госсовета, которое пройдет в сентябре по образованию, обсуждали важную идею по поводу социокультурных комплексов, которые будут совмещать образование, школу, возможно, культурный центр, медицинский центр и так далее", - сказал Кравцов в ходе рабочего совещания с депутатами думской фракции "Единой России".
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в начале осени проведет заседание Госсовета по образованию. Он направил в Госдуму поправки в закон об образовании. По словам главы государства, смысл поправок - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.
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