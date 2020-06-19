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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573173784.html
Клишас прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
В РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:42
венецианская комиссия
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
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https://ria.ru/20200619/1573177419.html
https://ria.ru/20200618/1573140158.html
Ну вот, прямое доказательство одной из причин, по которой наша "оппозиция" призывает народ к срыву голосования и дурит мозги "обнулением". Не нравится им суверенная и сильная Россия, ни когда не нравилась.
126
Неужели научились огрызаться? Лучше поздно, чем никогда.....
116
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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венецианская комиссия, андрей клишас, конституция рф

Клишас прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

11:26 19.06.2020 (обновлено: 12:42 19.06.2020)
28188
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.
Элла Памфилова
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"Мы приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, не более того. Никаких изменений в связи с указанной позицией в закон о поправке вноситься не будет. Текст поправки останется неизменным", - заявил Клишас.
Сенатор подчеркнул, что верховенство и высшая юридическая сила Конституции на территории России безусловны.
"Решения ЕСПЧ должны быть основаны на Конвенции, только такие решения будут исполняться, все решения, которые будут основаны на толковании Конвенции, могут быть исполнены только в случае, если они не противоречат российскому конституционному правопорядку. Это позиция большинства граждан страны, именно это и записано в поправке в Конституцию", - сказал Клишас.
При этом он отметил, что в РФ "благодарны Венецианской комиссии за профессиональное экспертное мнение".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 17:12Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин прокомментировал поправки к Конституции
2081830657
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Голосование по поправкам в КонституциюВенецианская комиссияАндрей КлишасКонституция РФ
Популярные комментарии
Ну вот, прямое доказательство одной из причин, по которой наша "оппозиция" призывает народ к срыву голосования и дурит мозги "обнулением". Не нравится им суверенная и сильная Россия, ни когда не нравилась.
19 июня, 12:07
evt68
84410036
Неужели научились огрызаться? Лучше поздно, чем никогда.....
19 июня, 11:32
Арсений Новиков
88200025
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