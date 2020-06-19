https://ria.ru/20200619/1573173784.html
Клишас прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
В РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:26
2020-06-19T12:42
венецианская комиссия
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
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https://ria.ru/20200619/1573177419.html
https://ria.ru/20200618/1573140158.html
evt68
Ну вот, прямое доказательство одной из причин, по которой наша "оппозиция" призывает народ к срыву голосования и дурит мозги "обнулением". Не нравится им суверенная и сильная Россия, ни когда не нравилась.
126
Арсений Новиков
Неужели научились огрызаться? Лучше поздно, чем никогда.....
116
25
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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венецианская комиссия, андрей клишас, конституция рф
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
В РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии
Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас
.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.
"Мы приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, не более того. Никаких изменений в связи с указанной позицией в закон о поправке вноситься не будет. Текст поправки останется неизменным", - заявил Клишас.
Сенатор подчеркнул, что верховенство и высшая юридическая сила Конституции на территории России безусловны.
"Решения ЕСПЧ должны быть основаны на Конвенции, только такие решения будут исполняться, все решения, которые будут основаны на толковании Конвенции, могут быть исполнены только в случае, если они не противоречат российскому конституционному правопорядку. Это позиция большинства граждан страны, именно это и записано в поправке в Конституцию", - сказал Клишас.
При этом он отметил, что в РФ "благодарны Венецианской комиссии за профессиональное экспертное мнение".