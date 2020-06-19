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Распространение нового коронавируса
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В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 80
Еще четыре человека с диагнозом коронавирус скончались в Ростовской области за последние сутки, число жертв инфекции достигло 80 человек, сообщает правительство РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 80

11:25 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн – РИА Новости. Еще четыре человека с диагнозом коронавирус скончались в Ростовской области за последние сутки, число жертв инфекции достигло 80 человек, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8236 заболевших коронавирусом, из них 139 – за последние сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 196.
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"За последние сутки скончались еще четыре человека с коронавирусом", - говорится в сообщении. Это три женщины и мужчина от 52 до 82 лет, у которых были сопутствующие хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы и системы пищеварения.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 80 человек. Лечение в стационарах получают 680 пациентов, из них 29 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Всего выздоровели 3878 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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