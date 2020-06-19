В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 80

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн – РИА Новости. Еще четыре человека с диагнозом коронавирус скончались в Ростовской области за последние сутки, число жертв инфекции достигло 80 человек, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8236 заболевших коронавирусом, из них 139 – за последние сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 196.
"За последние сутки скончались еще четыре человека с коронавирусом", - говорится в сообщении. Это три женщины и мужчина от 52 до 82 лет, у которых были сопутствующие хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы и системы пищеварения.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 80 человек. Лечение в стационарах получают 680 пациентов, из них 29 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Всего выздоровели 3878 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.