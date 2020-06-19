В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 80

"За последние сутки скончались еще четыре человека с коронавирусом", - говорится в сообщении. Это три женщины и мужчина от 52 до 82 лет, у которых были сопутствующие хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы и системы пищеварения.