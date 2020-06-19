Номер "Российской газеты" со статьей Путина поступил в продажу

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Подобные выводы свидетельствуют о том, что "люди не знают историю", и им необходимо прочесть исторические документы, подчеркивал глава государства.