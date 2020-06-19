Номер "Российской газеты" со статьей Путина поступил в продажу

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Номер "Российской газеты" со статьей президента Владимира Путина о Второй мировой войне начал поступать в продажу, тираж составил более 105,4 тысячи экземпляров, передает корреспондент РИА Новости.
Номер со статьей Путина можно купить в киосках. Материал опубликован на первой, второй и третьей полосах. Тираж номера, как указано в выходных данных, составляет 105 415 экземпляров. Статья также опубликована на сайте Кремля.
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Подобные выводы свидетельствуют о том, что "люди не знают историю", и им необходимо прочесть исторические документы, подчеркивал глава государства.
В этом году отмечается 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.
Решение провести праздничные мероприятия 24 июня обусловлено тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.