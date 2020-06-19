Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573173552.html
Номер "Российской газеты" со статьей Путина поступил в продажу
Номер "Российской газеты" со статьей президента Владимира Путина о Второй мировой войне начал поступать в продажу, тираж составил более 105,4 тысячи... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:22
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_f2b2e645b981cbbb4a34ba139c2ddef7.jpg
https://ria.ru/20200619/1573166324.html
https://ria.ru/20200618/1573156383.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_f2b2e645b981cbbb4a34ba139c2ddef7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_1147c915c9ac1053a67bfadc5b690bcf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_420:0:2468:2048_1400x0_80_0_0_abe9ae53b67b3d5703f8440441a8112a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество

Номер "Российской газеты" со статьей Путина поступил в продажу

11:22 19.06.2020
1391
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Номер "Российской газеты" со статьей президента Владимира Путина о Второй мировой войне начал поступать в продажу, тираж составил более 105,4 тысячи экземпляров, передает корреспондент РИА Новости.
Номер со статьей Путина можно купить в киосках. Материал опубликован на первой, второй и третьей полосах. Тираж номера, как указано в выходных данных, составляет 105 415 экземпляров. Статья также опубликована на сайте Кремля.
Сергей Железняк
09:5475 лет Великой Победы
В Госдуме прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Подобные выводы свидетельствуют о том, что "люди не знают историю", и им необходимо прочесть исторические документы, подчеркивал глава государства.
В этом году отмечается 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.
Решение провести праздничные мероприятия 24 июня обусловлено тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 23:4175 лет Великой Победы
Путин предупредил об опасности пересмотра итогов Второй мировой войны
2410008
Обсудить 1
Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Станислав Бышок
Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне
Ящик с черешней
Роскачество рассказало, как правильно выбрать черешню
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Здание Центрального банка РФ
ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе пятнадцатилетняя девочка умерла на улице
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прибыл с визитом в Минск
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Автозак ФСИН России
Свердловское управление ФСИН объяснило фотошоп в благотворительной акции
Медицинские работники в госпитале
В Москве шесть перепрофилированных клиник вернутся к обычному режиму
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Виктор Бабарико
Адвокат рассказал, кто ведет процесс по делу Бабарико
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая отметили важность права вето в Совбезе ООН
Офис телеканала Дождь в Москве
Корреспондент "Дождя" Баев дает пояснения в центре "Э" на Петровке
Рабочие снимают памятник Конфедерации перед зданием суда округа Де-Калб штата Джорджия в США
В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
Лента новостейМолния