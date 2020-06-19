Twitter отметил видео Трампа как "специально обработанный медиафайл"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила видеоролик, которым поделился президент США Дональд Трамп в своем сообщении, специальным предупреждающим знаком о том, что этот медиафайл был "специально обработан".
Видеоролик, которым поделился президент, выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На нем показано, как темнокожий малыш убегает от белого. Фрагмент сопровождается титрами: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста". Далее авторы ролика обвиняют "фейковые" СМИ в распространении ложной информации и показывают, "как все было на самом деле".
June 19, 2020
Twitter добавил к твиту информацию о том, что этот ролик представляет собой версию вирусного видео, о котором в сентябре 2019 года сообщал телеканал CNN. Как отмечает социальная сеть, "многие журналисты подтвердили, что видео было отредактировано и смонтировано с "фейковыми" титрами CNN". Социальная сеть Facebook, в котором Трамп также опубликовал этот видеоролик, никак не отметила его сообщение.
Согласно политике Twitter, в социальной сети запрещается "публиковать искусственно созданные или специально обработанные медиафайлы, которые, скорее всего, нанесут вред". Как говорится в правилах, компания сохраняет за собой право "отметить твиты, содержащие такие медиафайлы, чтобы помочь пользователям определить подлинность контента и предоставить дополнительную информацию".
Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал этот указ "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского Акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
Причиной появления упомянутого документа стал конфликт Трампа с сетью Twitter. Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.