Twitter отметил видео Трампа как "специально обработанный медиафайл"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила видеоролик, которым поделился президент Социальная сеть Twitter отметила видеоролик, которым поделился президент США Дональд Трамп в своем сообщении, специальным предупреждающим знаком о том, что этот медиафайл был "специально обработан".

Видеоролик, которым поделился президент, выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На нем показано, как темнокожий малыш убегает от белого. Фрагмент сопровождается титрами: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста". Далее авторы ролика обвиняют "фейковые" СМИ в распространении ложной информации и показывают, "как все было на самом деле".

Twitter добавил к твиту информацию о том, что этот ролик представляет собой версию вирусного видео, о котором в сентябре 2019 года сообщал телеканал CNN. Как отмечает социальная сеть, "многие журналисты подтвердили, что видео было отредактировано и смонтировано с "фейковыми" титрами CNN". Социальная сеть Facebook, в котором Трамп также опубликовал этот видеоролик, никак не отметила его сообщение.

Согласно политике Twitter, в социальной сети запрещается "публиковать искусственно созданные или специально обработанные медиафайлы, которые, скорее всего, нанесут вред". Как говорится в правилах, компания сохраняет за собой право "отметить твиты, содержащие такие медиафайлы, чтобы помочь пользователям определить подлинность контента и предоставить дополнительную информацию".

Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал этот указ "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского Акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.