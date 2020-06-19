ЕР поддержала кандидатуру Бездудного на выборах губернатора НАО

"Но есть задачи, которые касаются каждого жителя: это жилищно-коммунальные проблемы, проблемы с образованием, детские сады, школы. Безусловно, я считаю, что самое главное – это диалог с жителями. Надо слышать людей и отвечать на их запросы, а уж потом – решать глобальные государственные задачи", – цитирует Бездудного пресс-служба ЕР.