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ЕР поддержала кандидатуру Бездудного на выборах губернатора НАО
"Единая Россия" поддержала кандидатуру врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на сентябрьских выборах главы региона, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:44
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
александр цыбульский
единая россия
нарьян-мар
политика
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юрий бездудный, ненецкий автономный округ, александр цыбульский, единая россия, нарьян-мар, политика

ЕР поддержала кандидатуру Бездудного на выборах губернатора НАО

10:44 19.06.2020
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© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный
© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
Юрий Бездудный. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" поддержала кандидатуру врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на сентябрьских выборах главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"Президиум регионального политсовета "Единой России" в Ненецком автономном округе поддержал кандидатуру врио губернатора НАО Юрия Бездудного на выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
Ненецкие единороссы также поддержали кандидатуры главы Малоземельского сельсовета Михаила Талеева и мэра Нарьян-Мара Олега Белака. Все три кандидатуры будут представлены для рассмотрения врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому.
По словам Бездудного, главные задачи, которые нужно решать в округе, это освоение Арктики, создание инфраструктуры Северного морского пути.
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"Но есть задачи, которые касаются каждого жителя: это жилищно-коммунальные проблемы, проблемы с образованием, детские сады, школы. Безусловно, я считаю, что самое главное – это диалог с жителями. Надо слышать людей и отвечать на их запросы, а уж потом – решать глобальные государственные задачи", – цитирует Бездудного пресс-служба ЕР.
Ранее президиум генсовета ЕР поддержал выдвижение Бездудного и ряда других кандидатов на сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов РФ.
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Юрий БездудныйНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийЕдиная РоссияНарьян-МарПолитика
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