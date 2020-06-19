ЕР поддержала кандидатуру Бездудного на выборах губернатора НАО

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" поддержала кандидатуру врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на сентябрьских выборах главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"Президиум регионального политсовета "Единой России" в Ненецком автономном округе поддержал кандидатуру врио губернатора НАО Юрия Бездудного на выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
Ненецкие единороссы также поддержали кандидатуры главы Малоземельского сельсовета Михаила Талеева и мэра Нарьян-Мара Олега Белака. Все три кандидатуры будут представлены для рассмотрения врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому.
По словам Бездудного, главные задачи, которые нужно решать в округе, это освоение Арктики, создание инфраструктуры Северного морского пути.
"Но есть задачи, которые касаются каждого жителя: это жилищно-коммунальные проблемы, проблемы с образованием, детские сады, школы. Безусловно, я считаю, что самое главное – это диалог с жителями. Надо слышать людей и отвечать на их запросы, а уж потом – решать глобальные государственные задачи", – цитирует Бездудного пресс-служба ЕР.
Ранее президиум генсовета ЕР поддержал выдвижение Бездудного и ряда других кандидатов на сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов РФ.