https://ria.ru/20200619/1573169155.html
В России за сутки умер 181 пациент с коронавирусом
За сутки в РФ умер 181 человек с коронавирусом, всего — 7841, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:32
2020-06-19T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
пермский край
челябинская область
общество
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1
москва
пермский край
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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