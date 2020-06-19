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В России за сутки умер 181 пациент с коронавирусом
За сутки в РФ умер 181 человек с коронавирусом, всего — 7841, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:32
распространение нового коронавируса
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812604_0:4:2979:1680_1400x0_80_0_0_2ae9037b2260e8d1460604f64cdcf8bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, пермский край, челябинская область, общество

В России за сутки умер 181 пациент с коронавирусом

10:32 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За сутки в РФ умер 181 человек с коронавирусом, всего — 7841, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки подтвержден 181 летальный случай... За весь период по России умер 7841 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 48 человек умерли в Москве, 37 - в Санкт-Петербурге, девять - в Челябинской области, восемь - в Пермском крае.
Статистика связанных с COVID-19 смертей в России за предыдущие четыре дня: 182, 194, 193 и 143.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПермский крайЧелябинская областьОбщество
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