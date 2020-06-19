В России за сутки умер 181 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За сутки в РФ умер 181 человек с коронавирусом, всего — 7841, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки подтвержден 181 летальный случай... За весь период по России умер 7841 человек", - говорится в сообщении.