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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573168959.html
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
В России зафиксировали 7972 случая COVID-19, умер 181 человек, выписались 10 443, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:20
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
воз
москва
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571079581_0:0:3182:1790_1400x0_80_0_0_45f91141fb2827dc7549e1e9dd2f8966.jpg
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
Сегодня число заразившихся чуть больше, чем вчера. Надеюсь, что большинство из больных в легкой форме. Всем желаю выздоровления!
34
Где статистика по другим заболеваниям? Надоел этот коронавирус. Разнообразьте информацию....
32
15
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571079581_0:0:3182:1790_1400x0_80_0_0_45f91141fb2827dc7549e1e9dd2f8966.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, воз, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом

10:31 19.06.2020 (обновлено: 11:20 19.06.2020)
21965
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В России зафиксировали 7972 случая COVID-19, умер 181 человек, выписались 10 443, сообщили в оперативном штабе.
Суточный прирост держится на уровне 1,4%. Больше всего новых пациентов в Москве (1136), Подмосковье (646) и Ханты-Мансийском автономном округе (259). Также 254 инфицированных в Свердловской области, 228 — в Санкт-Петербурге, 219 — в Нижегородской области.
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Накануне сообщалось о 7790 новых больных, число жертв — то же.
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч человек выздоровели, 7841 скончался.
Согласно статистике ВОЗ, всего в мире COVID-19 оказались подвержены свыше восьми миллионов человек, как минимум 445 тысяч из них погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Сегодня число заразившихся чуть больше, чем вчера. Надеюсь, что большинство из больных в легкой форме. Всем желаю выздоровления!
19 июня, 10:42
Лилиана Жеманная
3100012
Где статистика по другим заболеваниям? Надоел этот коронавирус. Разнообразьте информацию....
19 июня, 10:53
Арсений Новиков
18200210
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