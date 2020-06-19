https://ria.ru/20200619/1573168959.html
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
В России зафиксировали 7972 случая COVID-19, умер 181 человек, выписались 10 443, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:31
2020-06-19T11:20
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
воз
москва
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
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https://ria.ru/20200320/1568864012.html
Лилиана Жеманная
Сегодня число заразившихся чуть больше, чем вчера. Надеюсь, что большинство из больных в легкой форме. Всем желаю выздоровления!
34
Арсений Новиков
Где статистика по другим заболеваниям? Надоел этот коронавирус. Разнообразьте информацию....
32
15
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571079581_0:0:3182:1790_1400x0_80_0_0_45f91141fb2827dc7549e1e9dd2f8966.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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