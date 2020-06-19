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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 56 и составило 3795, сообщило управление... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), муром, гусь-хрустальный, владимир, владимирская область

Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

10:24 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 56 и составило 3795, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 19 июня 2020 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3795 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире всего выявлены 744 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 601, в Петушинском районе - 482, в Муроме - 344, в Александровском районе - 315, в Ковровском районе - 261.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1973 пациента, скончались 48.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МуромГусь-ХрустальныйВладимирВладимирская область
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