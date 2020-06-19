Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573167536.html
В Крыму выявили пятнадцать новых случаев COVID-19
Пятнадцать новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:38
александр крутиков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
симферополь
евпатория
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1400x0_80_0_0_fb80ab20119d96c28fb9b579a7355299.jpg
ленинградская область
симферополь
евпатория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1400x0_80_0_0_fb80ab20119d96c28fb9b579a7355299.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_724:0:3136:1809_1400x0_80_0_0_cb356d893c2e0bbe7c556bb262b308a7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_544:0:2592:2048_1400x0_80_0_0_c5ebb02e40abee84f329f591a58b1238.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр крутиков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, симферополь, евпатория, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму выявили пятнадцать новых случаев COVID-19

10:16 19.06.2020 (обновлено: 10:38 19.06.2020)
570
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пятнадцать новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Двенадцать выявлены активно в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, из общего количества зарегистрированных случаев восемь выявлены в Евпаторийской городской больнице.
Как чуть позже уточнил журналистам заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, в Евпатории выявлено девять случаев: семь пациентов и два сотрудника больницы.
"Два случая в Ялте – один контактный по ранее зарегистрированному очагу, второй – гражданин, который обратился за медицинской помощью с признаками инфекционной патологии", - добавил он.
По одному инфицированному – в Феодосии, Симферополе, Красногвардейском и Красноперекопском районах, причем симферополец до этого побывал в Ленинградской области.
По словам Крутикова, за истекшие сутки лабораториями проведено 2198 исследований на коронавирус.
Таким образом, всего в республике зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 392 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
110001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАлександр КрутиковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ленинградская областьСимферопольЕвпаторияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Общество
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
Врачи
В НАО и Крыму за сутки не выявили прироста случаев заболевания COVID-19
Чебоксары
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
Лента новостейМолния