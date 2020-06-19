В Крыму выявили пятнадцать новых случаев COVID-19

"На территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Двенадцать выявлены активно в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".