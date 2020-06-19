В Крыму выявили пятнадцать новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пятнадцать новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Двенадцать выявлены активно в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, из общего количества зарегистрированных случаев восемь выявлены в Евпаторийской городской больнице.
Как чуть позже уточнил журналистам заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, в Евпатории выявлено девять случаев: семь пациентов и два сотрудника больницы.
"Два случая в Ялте – один контактный по ранее зарегистрированному очагу, второй – гражданин, который обратился за медицинской помощью с признаками инфекционной патологии", - добавил он.
По одному инфицированному – в Феодосии, Симферополе, Красногвардейском и Красноперекопском районах, причем симферополец до этого побывал в Ленинградской области.
По словам Крутикова, за истекшие сутки лабораториями проведено 2198 исследований на коронавирус.
Таким образом, всего в республике зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 392 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.