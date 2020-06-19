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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573167383.html
Внучка Баграмяна рассказала, как старшину-"недоростка" взяли на парад
Легендарные советские полководцы Иван Баграмян и Александр Василевский лично разрешили старшине Ивану Моренову участвовать в параде Победы на Красной площади в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:25
75 лет великой победы
парад победы
москва
константин рокоссовский
ссср
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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парад победы, москва, константин рокоссовский, ссср

Внучка Баграмяна рассказала, как старшину-"недоростка" взяли на парад

10:13 19.06.2020 (обновлено: 10:25 19.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ОзерскийСоветские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Михаил Озерский
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Легендарные советские полководцы Иван Баграмян и Александр Василевский лично разрешили старшине Ивану Моренову участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года - тот формально не подходил по росту, но военачальники придумали остроумный выход из этой ситуации, рассказала РИА Новости внучка Баграмяна Каринэ Наджарова.
"Каждый из 10 существовавших на заключительном этапе войны фронтов должен был сформировать один сводный полк, в который нужно было отобрать самых заслуженных бойцов и командиров фронта. Баграмяну было поручено сформировать два полка – сводный полк его 1-Прибалтийского фронта и 3-го Белорусского фронта, так как в конце войны Иван Христофорович одновременно выполнял обязанности заместителя командующего войсками 3-го Белорусского фронта и некоторое время был его командующим", - сказала Каринэ Наджарова.
Срок выполнения задачи был установлен до 10 июня. В этот день все сформированные полки должны были прибыть в Москву, где каждый участник парада получал обмундирование.
"В период подготовки к Параду Победы произошел любопытный случай. Бывший командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Александр Михайлович Василевский в сопровождении принявшего от него недавно командование фронтом генерала армии Ивана Христофоровича Баграмяна осуществляли предварительный смотр кандидатов для участия в Параде. Обходя строй воинов – победителей, Василевский часто останавливался перед солдатами, заговаривал с ними", - рассказала Наджарова.
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В какой-то момент Василевский и Баграмян дошли и до группы "обделенных" - тех, кто не проходил в состав участников Парада Победы.
"Их было немного, тут уж Александр Михайлович стал интересоваться каждым в отдельности. Внимательно посмотрел и на старшину Моренова. Среди других наград увидел два Ордена Славы – II и III степени. Улыбнулся: "Что, старшина, наверное, недоволен, что война кончилась? А то могла быть и третья "Слава", - говорит Наджарова.
По ее словам, Моренов чуть замялся, потом проговорил: "Почему недоволен? Победили же фашистов". Василевский: "Ну а почему Вас отставили от Парада?" Моренов: "Не дорос, товарищ Маршал Советского Союза".
"И на сколько?", - поинтересовался Василевский. "На два сантиметра. У меня – 168", - ответил Моренов.
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"Василевский, не переставая улыбаться, повернулся к Баграмяну: "Что, Иван Христофорович, будем делать?". "Баграмян тоже улыбнулся в усы: "Надо что-нибудь придумать", - продолжает Наджарова.
"А Василевский уже и придумал: "Что, если пилотку вдвое сложить и под каску подложить?". Все засмеялись, а маршал продолжал: "Не будем портить настроение старшине. Пусть едет в Москву", - сказала собеседница агентства. "Так старшина Моренов стал участником Парада Победы 24 июня 1945 года", - резюмировала внучка маршала Баграмяна.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими фронтами. Для участников парада было пошито специальное парадное обмундирование. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
00:2375 лет Великой Победы
Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и Военно-морского флота, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения гитлеровских агрессоров.
Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра.
Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 сержантов и солдат.
Исторический, символический, масштабный: знаменитые парады Победы
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
1 из 21

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Александр Вильф

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2 из 21

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

Парад на Красной площади, посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
3 из 21

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

Бронеавтомобили Тигр-М на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 из 21

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

Плац-концерт на Красной площади во время Военного парада, посвященного 58 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.
5 из 21

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 21

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7 из 21

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
8 из 21

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 из 21

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Гращенков

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

Дети играют на боевой технике во время военного парада на Красной площади в день празднования 45-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
10 из 21

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

© РИА Новости / Александр Гращенков
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11 из 21

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
12 из 21

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

9 мая 2019. Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин после окончания военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Слева - министр обороны РФ Сергей Шойгу
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В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15 из 21

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
16 из 21

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

Бронеавтомобили Тайфун-К 4Х4 и Тайфун-У на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
17 из 21

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

Ветеран с детьми перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
18 из 21

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
19 из 21

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
20 из 21

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевые вертолёты Ми-8 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
21 из 21

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович
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1 из 21

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
2 из 21

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

© РИА Новости / Александр Вильф
3 из 21

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
4 из 21

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

© РИА Новости / Александр Гращенков
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На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

© РИА Новости / Александр Вильф
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В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
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Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
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Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыМоскваКонстантин РокоссовскийСССР
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