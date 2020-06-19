Внучка Баграмяна рассказала, как старшину-"недоростка" взяли на парад

Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Архивное фото

Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Легендарные советские полководцы Иван Баграмян и Александр Василевский лично разрешили старшине Ивану Моренову участвовать в параде Победы на Красной площади в Легендарные советские полководцы Иван Баграмян и Александр Василевский лично разрешили старшине Ивану Моренову участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года - тот формально не подходил по росту, но военачальники придумали остроумный выход из этой ситуации, рассказала РИА Новости внучка Баграмяна Каринэ Наджарова.

"Каждый из 10 существовавших на заключительном этапе войны фронтов должен был сформировать один сводный полк, в который нужно было отобрать самых заслуженных бойцов и командиров фронта. Баграмяну было поручено сформировать два полка – сводный полк его 1-Прибалтийского фронта и 3-го Белорусского фронта, так как в конце войны Иван Христофорович одновременно выполнял обязанности заместителя командующего войсками 3-го Белорусского фронта и некоторое время был его командующим", - сказала Каринэ Наджарова.

Срок выполнения задачи был установлен до 10 июня. В этот день все сформированные полки должны были прибыть в Москву, где каждый участник парада получал обмундирование.

"В период подготовки к Параду Победы произошел любопытный случай. Бывший командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Александр Михайлович Василевский в сопровождении принявшего от него недавно командование фронтом генерала армии Ивана Христофоровича Баграмяна осуществляли предварительный смотр кандидатов для участия в Параде. Обходя строй воинов – победителей, Василевский часто останавливался перед солдатами, заговаривал с ними", - рассказала Наджарова.

В какой-то момент Василевский и Баграмян дошли и до группы "обделенных" - тех, кто не проходил в состав участников Парада Победы.

"Их было немного, тут уж Александр Михайлович стал интересоваться каждым в отдельности. Внимательно посмотрел и на старшину Моренова. Среди других наград увидел два Ордена Славы – II и III степени. Улыбнулся: "Что, старшина, наверное, недоволен, что война кончилась? А то могла быть и третья "Слава", - говорит Наджарова.

По ее словам, Моренов чуть замялся, потом проговорил: "Почему недоволен? Победили же фашистов". Василевский: "Ну а почему Вас отставили от Парада?" Моренов: "Не дорос, товарищ Маршал Советского Союза".

"И на сколько?", - поинтересовался Василевский. "На два сантиметра. У меня – 168", - ответил Моренов.

"Василевский, не переставая улыбаться, повернулся к Баграмяну: "Что, Иван Христофорович, будем делать?". "Баграмян тоже улыбнулся в усы: "Надо что-нибудь придумать", - продолжает Наджарова.

"А Василевский уже и придумал: "Что, если пилотку вдвое сложить и под каску подложить?". Все засмеялись, а маршал продолжал: "Не будем портить настроение старшине. Пусть едет в Москву", - сказала собеседница агентства. "Так старшина Моренов стал участником Парада Победы 24 июня 1945 года", - резюмировала внучка маршала Баграмяна.

Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими фронтами. Для участников парада было пошито специальное парадное обмундирование. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и Военно-морского флота, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения гитлеровских агрессоров.

Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра.