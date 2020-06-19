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Куба откроет острова для туристов 1 июля
Правительство Кубы с 1 июля разрешило иностранным туристам отдых на пяти коралловых островах на севере и юго-востоке страны и открыло продажу билетов. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:02
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, куба, гавана

Куба откроет острова для туристов 1 июля

11:02 19.06.2020
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© Depositphotos / duha127Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
© Depositphotos / duha127
МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Правительство Кубы с 1 июля разрешило иностранным туристам отдых на пяти коралловых островах на севере и юго-востоке страны и открыло продажу билетов.
"Во второй фазе будет разрешен международный туризм на Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Прибывающим в страну иностранным туристам сделают ПЦР-анализ", — говорится в сообщении в микроблоге министерства культуры в Twitter.
По словам главы минтуризма Хуана Гарсии, который в среду представил план поэтапного перехода к новым правилам работы отрасли, передвижение отдыхающих на этом этапе будет ограничено территорией острова проживания.
Ведомство пояснило, что вторая фаза перехода к "новой нормальности", которая разрешает международный туризм, начнется 1 июля. Посещение всей территории Острова Свободы будет открыто в третьей фазе, дата которой пока не названа.
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