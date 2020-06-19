Куба откроет острова для туристов 1 июля

Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба

МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Правительство Кубы с 1 июля разрешило иностранным туристам отдых на пяти коралловых островах на севере и юго-востоке страны и открыло продажу билетов.

"Во второй фазе будет разрешен международный туризм на Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Прибывающим в страну иностранным туристам сделают ПЦР-анализ", — говорится в сообщении в микроблоге министерства культуры в Twitter.

По словам главы минтуризма Хуана Гарсии, который в среду представил план поэтапного перехода к новым правилам работы отрасли, передвижение отдыхающих на этом этапе будет ограничено территорией острова проживания.

Ведомство пояснило, что вторая фаза перехода к "новой нормальности", которая разрешает международный туризм, начнется 1 июля. Посещение всей территории Острова Свободы будет открыто в третьей фазе, дата которой пока не названа.

Утром в четверг началась продажа путевок на открытые для иностранцев кубинские острова, первые доступные в июле варианты бронирования появились на крупных международных онлайн-сервисах.

Процесс поэтапного восстановления кубинской экономики стартовал в 13 провинциях из 15, Гавана и Матансас названы "хвостами эпидемии", где пока сохраняются все ограничения.