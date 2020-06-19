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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области выявили более 200 новых заболевших COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области снова превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 5461,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области выявили более 200 новых заболевших COVID-19

09:27 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области снова превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 5461, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев.
"В пятницу, 19 июня, официально подтверждено заражение 203 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 5461 человека. Скончались 28 пациентов, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2616.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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