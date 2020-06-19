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На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 984
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 921, до 34984, умерли еще 19 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:40
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
львовская область
киев
распространение нового коронавируса
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, воз, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 984

09:11 19.06.2020 (обновлено: 09:40 19.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 921, до 34984, умерли еще 19 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболел 921 человек, из них 64 ребенка, а также 161 медработник. Были госпитализированы 182 гражданина, зафиксированы 19 летальных случая. Выздоровели 586 человек. Всего за время пандемии заболели 34984 человека… Всего выздоровели 16033 человека, а летальных случаев 985", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 142, Ровенской – 121, Закарпатской – 78, Черновицкой – 76 и Киеве – 92.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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