На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 984

"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболел 921 человек, из них 64 ребенка, а также 161 медработник. Были госпитализированы 182 гражданина, зафиксированы 19 летальных случая. Выздоровели 586 человек. Всего за время пандемии заболели 34984 человека… Всего выздоровели 16033 человека, а летальных случаев 985", - сказал Степанов.