https://ria.ru/20200619/1573163970.html
Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей, сообщили СМИ
Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:04
2020-06-19T09:04
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
великобритания
в мире
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2
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151429/67/1514296703_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6a591c344b0c154da7ca90305d76cf76.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, великобритания, в мире
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей, сообщает газета Telegraph
.
Университетский колледж Лондона провел исследование и составил базу данных. В эту базу была включена информация о 47 тысячах жителях Британии, которые после закона об отмене рабства в стране в 1833 году получили от властей компенсацию в размере 20 миллионов фунтов или 2,4 миллиарда фунтов в пересчете на нынешние деньги. Компенсацию от правительства получали владельцы плантаций.
Специалисты выяснили, что примерно 100 священников, в числе которых епископ, наживались за счет рабства, и все они принадлежали к Церкви Англии. Церковь назвала связь ее представителей с рабством "источником стыда". При этом шесть управляющих Банка Англии и четыре директора получали доход от работорговли.
Среди банкиров газета выделяет Джона Рида, который был управляющим банка с 1839 по 1841 год, а также директором Вест-Индской компании. Власти выделили ему компенсацию в размере 7,1 миллиона фунтов, в пересчете по сегодняшнему курсу, за его долю в 17 плантациях в Карибском бассейне. На этих плантациях работали около 3,1 тысячи рабов.
Банк Англии пообещал не использовать изображения бывших управляющих, имевших отношение к работорговле. Они назвали период работорговли в XVIII-XIX веках "неприемлемой частью английской истории".
Ранее газета Telegraph сообщала, что две ведущие британские компании Greene King и Lloyd's of London пообещали выплатить крупные суммы представителям сообщества темнокожих, жителей азиатского происхождения и нацменьшинств (BAME - Black, Asian and Minority Ethnic), проживающим в стране, после раскрытия их роли в работорговле в академических базах данных.
По городам США
, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда
. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США
1 из 14
Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.
2 из 14
Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.
3 из 14
В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.
4 из 14
Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.
5 из 14
Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.
6 из 14
В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.
7 из 14
Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.
8 из 14
Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.
9 из 14
Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.
10 из 14
Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".
11 из 14
Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.
12 из 14
Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.
13 из 14
Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.
14 из 14
Гроб с телом Флойда выносят из церкви.
1 из 14
Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.
2 из 14
Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.
3 из 14
В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.
4 из 14
Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.
5 из 14
Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.
6 из 14
В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.
7 из 14
Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.
8 из 14
Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.
9 из 14
Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.
10 из 14
Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".
11 из 14
Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.
12 из 14
Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.
13 из 14
Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.
14 из 14
Гроб с телом Флойда выносят из церкви.