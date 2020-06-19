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Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей, сообщили СМИ
Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:04
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151429/67/1514296703_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6a591c344b0c154da7ca90305d76cf76.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, великобритания, в мире

Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей, сообщили СМИ

09:04 19.06.2020
1207
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБанк Англии в Лондоне
Банк Англии в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Банк Англии в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей, сообщает газета Telegraph.
Университетский колледж Лондона провел исследование и составил базу данных. В эту базу была включена информация о 47 тысячах жителях Британии, которые после закона об отмене рабства в стране в 1833 году получили от властей компенсацию в размере 20 миллионов фунтов или 2,4 миллиарда фунтов в пересчете на нынешние деньги. Компенсацию от правительства получали владельцы плантаций.
Специалисты выяснили, что примерно 100 священников, в числе которых епископ, наживались за счет рабства, и все они принадлежали к Церкви Англии. Церковь назвала связь ее представителей с рабством "источником стыда". При этом шесть управляющих Банка Англии и четыре директора получали доход от работорговли.
Среди банкиров газета выделяет Джона Рида, который был управляющим банка с 1839 по 1841 год, а также директором Вест-Индской компании. Власти выделили ему компенсацию в размере 7,1 миллиона фунтов, в пересчете по сегодняшнему курсу, за его долю в 17 плантациях в Карибском бассейне. На этих плантациях работали около 3,1 тысячи рабов.
Столкновения сотрудников полиции с участниками акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
14 июня, 16:21
В Лондоне 23 полицейских пострадали на акции протеста
Банк Англии пообещал не использовать изображения бывших управляющих, имевших отношение к работорговле. Они назвали период работорговли в XVIII-XIX веках "неприемлемой частью английской истории".
Ранее газета Telegraph сообщала, что две ведущие британские компании Greene King и Lloyd's of London пообещали выплатить крупные суммы представителям сообщества темнокожих, жителей азиатского происхождения и нацменьшинств (BAME - Black, Asian and Minority Ethnic), проживающим в стране, после раскрытия их роли в работорговле в академических базах данных.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

Флаги США возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

Похороны погибшего при задержании афроамериканца Дж. Флойда в США
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

Люди возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

Протестующие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

родажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

Продажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается с представителями СМИ возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

Скорбящие в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
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