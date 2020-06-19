Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей, сообщает газета Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей, сообщает газета Telegraph

Университетский колледж Лондона провел исследование и составил базу данных. В эту базу была включена информация о 47 тысячах жителях Британии, которые после закона об отмене рабства в стране в 1833 году получили от властей компенсацию в размере 20 миллионов фунтов или 2,4 миллиарда фунтов в пересчете на нынешние деньги. Компенсацию от правительства получали владельцы плантаций.

Специалисты выяснили, что примерно 100 священников, в числе которых епископ, наживались за счет рабства, и все они принадлежали к Церкви Англии. Церковь назвала связь ее представителей с рабством "источником стыда". При этом шесть управляющих Банка Англии и четыре директора получали доход от работорговли.

Среди банкиров газета выделяет Джона Рида, который был управляющим банка с 1839 по 1841 год, а также директором Вест-Индской компании. Власти выделили ему компенсацию в размере 7,1 миллиона фунтов, в пересчете по сегодняшнему курсу, за его долю в 17 плантациях в Карибском бассейне. На этих плантациях работали около 3,1 тысячи рабов.

Банк Англии пообещал не использовать изображения бывших управляющих, имевших отношение к работорговле. Они назвали период работорговли в XVIII-XIX веках "неприемлемой частью английской истории".

Ранее газета Telegraph сообщала, что две ведущие британские компании Greene King и Lloyd's of London пообещали выплатить крупные суммы представителям сообщества темнокожих, жителей азиатского происхождения и нацменьшинств (BAME - Black, Asian and Minority Ethnic), проживающим в стране, после раскрытия их роли в работорговле в академических базах данных.