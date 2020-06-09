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2020-06-09T13:21
https://ria.ru/20200609/1572669341.html
Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572667579_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_7fe3a9975392187d5b828b93a8c656a4.jpg
РИА Новости

Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США

13:04 09.06.2020 (обновлено: 13:21 09.06.2020)
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В США состоялось прощание с афроамериканцем Джорджем Флойдом, гибель которого от рук полиции привела к массовым беспорядкам и протестам. Кадры поминальной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

Флаги США возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

Похороны погибшего при задержании афроамериканца Дж. Флойда в США
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

Люди возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

Протестующие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

родажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

Продажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается с представителями СМИ возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

Скорбящие в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
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Джордж ФлойдСШАФото
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