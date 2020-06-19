Кипр ужесточит иммиграционную политику

АФИНЫ, 19 июн – РИА Новости. Кипр не может принять всех желающих попасть в страну мигрантов и намерен ужесточить иммиграционную политику и политику предоставления убежища, заявил министр внутренних дел Никос Нурис.

Министр заявил, что в 1974 году киприоты пережили войну и изгнание и знают, что значит быть настоящим беженцем.

"Мы очень хорошо знаем, когда и как протянуть руку помощи нашим собратьям, находящимся в реальной опасности", - говорится в докладе министра о комплексной иммиграционной политике и политике предоставления убежища, опубликованном правительственным бюро печати и информации.

"Однако не все искатели убежища на Кипре сегодня попадают в эту категорию. Тысячи людей приезжают из безопасных стран, они не рискуют, если вернутся в свои страны, но они используют систему и пробелы в нашем законодательстве, чтобы оставаться на Кипре", - говорится в докладе.

"Для Республики Кипр по-человечески невозможно принять, разместить и управлять сегодняшним числом мигрантов. Сам ЕС в 2018 году отказал во въезде 500 тысячам человек. Наши ресурсы и возможности не являются неисчерпаемыми, и помощи, которую мы получаем от ЕС - и не только в финансовом отношении, – недостаточно", - заявил министр.

За пять лет с 2008 по 2013 год было подано 14,44 тысячи заявлений о предоставлении убежища на Кипре. "Однако гуманитарный кризис вызвал взрыв иммиграции, в результате с 2014 года до первого квартала 2020 года количество вновь прибывших на Кипр резко возросло. Их число достигло 34 тысяч человек, почти столько же, сколько население города Пафос", - сообщил Нурис.

По его словам, сегодня лица, ищущие убежища на Кипре, составляют 3,8% населения страны, в пропорциональном отношении это делает Кипр первым среди всех стран-членов ЕС по количеству просителей убежища. В Греции, Мальте, Италии и Испании процент просителей убежища ниже 1%.

Глава МВД сообщил, что среди просителей убежища много фиктивных студентов и заключивших фиктивные браки.

"Одним из приемов, используемых для подачи заявления на убежище, является поступление в высшие учебные заведения. Таким образом за три года в 2017–2019 годах 3214 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. Еще 2239 заключили браки с гражданами ЕС, которые по праву классифицируются как фиктивные", - сказал министр.

"В контексте новой политики решения, совместно разработанные министерствами образования и внутренних дел, устанавливают очень строгие условия и резко сокращают "окна" в системе (для получения убежища)", - сказал министр, по словам которого, начнется борьба с "виртуальными студентами".

Для поступления в институт со следующего учебного года абитуриенту придется подтвердить возможность погашения платы за обучение первого года обучения, написать заявление о том, что он не едет на Кипр, потому что его жизнь в опасности, подтвердить хорошие знания английского языка и согласиться, что право на работу будет ограничено в рамках стажировки по программе исследования.

Помимо этого, МВД подготовило три законопроекта против "виртуальных браков". По его словам, в 2017-2019 годах было заключено 4 тысячи виртуальных браков, в основном в конкретных мэриях.

МВД Кипра также составило список безопасных стран и уже проинформировали Европейскую комиссию, что заявления граждан из 21 безопасной страны, включенной в список, будут считаться явно необоснованными, если только заявитель не докажет, что его или ее жизни угрожает опасность, если он или она вернется в свою страну происхождения.

Будет увеличен штат сотрудников, рассматривающих заявления о предоставлении убежища, а срок их рассмотрения сокращен в несколько раз.