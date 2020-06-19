https://ria.ru/20200619/1573163657.html
Правительственная комиссия Чувашии организует похороны Игнатьева
По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон экс-руководителя региона Михаила Игнатьева, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:56
2020-06-19T08:59
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
олег николаев (политик)
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
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https://ria.ru/20200526/1572032838.html
1
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, олег николаев (политик), михаил игнатьев, чувашская республика (чувашия)