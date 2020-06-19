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Правительственная комиссия Чувашии организует похороны Игнатьева
По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон экс-руководителя региона Михаила Игнатьева, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:59
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
олег николаев (политик)
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
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умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, олег николаев (политик), михаил игнатьев, чувашская республика (чувашия)

Правительственная комиссия Чувашии организует похороны Игнатьева

08:56 19.06.2020 (обновлено: 08:59 19.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Михаил Игнатьев. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон экс-руководителя региона Михаила Игнатьева, сообщает пресс-служба главы республики.
В сообщении отмечается, что Николаев выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева, который скончался 18 июня в Санкт-Петербурге.
"Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся", - сказал Николаев.
"Правительство республики окажет необходимую помощь семье Михаила Игнатьева. По распоряжению временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Олега Николаева создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон", - сообщает пресс-служба.
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Умер экс-глава Чувашии Михаил ИгнатьевОлег Николаев (политик)Михаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)
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