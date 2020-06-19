В Россельхозбанке назвали наиболее готовые к цифровому АПК регионы

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ) составил рейтинг готовности российских регионов к внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Оценка производилась на основании анализа перспектив внедрения двух групп технологий: точного земледелия и умного животноводства. Рейтинг составлялся на основании таких показателей, как технологическая, кадровая, инновационная и государственная перспективы. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не участвовали в рейтинге.
По оценке экспертов, в топ-10 субъектов по готовности к внедрению цифровых технологий в АПК вошли Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, Воронежская, Тамбовская, Челябинская, Нижегородская, Белгородская области, а также Омская и Архангельская области. В целом регионы были разделены на четыре группы, и в первую группу вошли регионы с высокой степенью готовности к внедрению технологий.
"Это субъекты РФ, которые имеют хорошую технологическую базу, в том числе покрытие сетями NBIoT (для "интернета вещей" - ред.), высокий уровень подготовки специалистов в сельском хозяйстве. Здесь разработаны региональные программы поддержки внедрения новых технологий, а также зафиксирован высокий процент предприятий, использующих решения для цифрового сельского хозяйства", - указали в РСХБ.
Во второй группе - регионы с хорошим уровнем готовности базовой инфраструктуры и подготовки персонала, но уступающие лидерам по наличию программ поддержки или по количеству предприятий, работающих с цифровыми технологиями.
"В число таких регионов РСХБ включил Омскую, Архангельскую, Липецкую, Волгоградскую, Ленинградскую, Свердловскую, Московскую, Вологодскую, Тюменскую, Томскую, Ростовскую области, Удмуртскую Республику, Республику Татарстан и Алтайский край", - сообщили в пресс-службе. В третью и четвертую группу вошли остальные регионы РФ: в них еще только ведется работа над созданием условий для внедрения технологий цифрового сельского хозяйства.