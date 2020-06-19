В Россельхозбанке назвали наиболее готовые к цифровому АПК регионы

"Это субъекты РФ, которые имеют хорошую технологическую базу, в том числе покрытие сетями NBIoT (для "интернета вещей" - ред.), высокий уровень подготовки специалистов в сельском хозяйстве. Здесь разработаны региональные программы поддержки внедрения новых технологий, а также зафиксирован высокий процент предприятий, использующих решения для цифрового сельского хозяйства", - указали в РСХБ.