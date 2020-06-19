Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573163101.html
В Россельхозбанке назвали наиболее готовые к цифровому АПК регионы
Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ) составил рейтинг готовности российских регионов к внедрению цифровых технологий в сельском... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:37
россия
россельхозбанк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599691_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_0dcd6dac79dcc0f848067f4262a096a1.jpg
https://ria.ru/20200602/1572357924.html
https://ria.ru/20200127/1563923955.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599691_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_0dcd6dac79dcc0f848067f4262a096a1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599691_64:1:1890:1371_1400x0_80_0_0_353e253e7be8a75f9499365d8d6c84eb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599691_0:0:1574:1574_1400x0_80_0_0_56d070d796302ed4cb9e9eef2797f403.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, россельхозбанк, экономика

В Россельхозбанке назвали наиболее готовые к цифровому АПК регионы

08:37 19.06.2020
273
© РИА Новости / В. ЯковлевКомбайны на поле совхоза "Дмитровский" в Якутии.
Комбайны на поле совхоза Дмитровский в Якутии.
© РИА Новости / В. Яковлев
Комбайны на поле совхоза "Дмитровский" в Якутии.. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ) составил рейтинг готовности российских регионов к внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Оценка производилась на основании анализа перспектив внедрения двух групп технологий: точного земледелия и умного животноводства. Рейтинг составлялся на основании таких показателей, как технологическая, кадровая, инновационная и государственная перспективы. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не участвовали в рейтинге.
Сервер в машинном зале в центре обработки данных
2 июня, 16:29
Нацплан по экономике предполагает ускорение внедрения цифровых технологий
По оценке экспертов, в топ-10 субъектов по готовности к внедрению цифровых технологий в АПК вошли Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, Воронежская, Тамбовская, Челябинская, Нижегородская, Белгородская области, а также Омская и Архангельская области. В целом регионы были разделены на четыре группы, и в первую группу вошли регионы с высокой степенью готовности к внедрению технологий.
"Это субъекты РФ, которые имеют хорошую технологическую базу, в том числе покрытие сетями NBIoT (для "интернета вещей" - ред.), высокий уровень подготовки специалистов в сельском хозяйстве. Здесь разработаны региональные программы поддержки внедрения новых технологий, а также зафиксирован высокий процент предприятий, использующих решения для цифрового сельского хозяйства", - указали в РСХБ.
Во второй группе - регионы с хорошим уровнем готовности базовой инфраструктуры и подготовки персонала, но уступающие лидерам по наличию программ поддержки или по количеству предприятий, работающих с цифровыми технологиями.
"В число таких регионов РСХБ включил Омскую, Архангельскую, Липецкую, Волгоградскую, Ленинградскую, Свердловскую, Московскую, Вологодскую, Тюменскую, Томскую, Ростовскую области, Удмуртскую Республику, Республику Татарстан и Алтайский край", - сообщили в пресс-службе. В третью и четвертую группу вошли остальные регионы РФ: в них еще только ведется работа над созданием условий для внедрения технологий цифрового сельского хозяйства.
Президент РФ Владимир Путин
27 января, 14:24
Путин поручил включить в программу "Цифровая экономика" разработку ПО
700101
Обсудить 0
РоссияРоссельхозбанкЭкономика
Рекомендуем
Вид на Улан-Батор
АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Глава ТПП попросил Мишустина отнести нефтесервис к пострадавшим отраслям
Рамиль Шамсутдинов
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Кипр
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром, сообщили СМИ
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Киев
Киевский суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк
Нефтяная качалка
Цены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Воздушный парад
Боевая авиация ЦВО пролетела над шестью городами Поволжья, Урала и Сибири
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Российские рубли
В Хакасии выделили средства на ремонт пострадавших от стихии объектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
Лента новостейМолния