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Глава ТПП попросил Мишустина отнести нефтесервис к пострадавшим отраслям
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть включение нефтесервиса в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, лукойл, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, экономика

Глава ТПП попросил Мишустина отнести нефтесервис к пострадавшим отраслям

08:30 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть включение нефтесервиса в перечень пострадавших от коронавируса отраслей, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
Катырин поясняет, что с просьбой оказать содействие в данном вопросе к ТПП обращаются сами нефтесервисные компании. Ситуация в их работе сейчас сложная, поскольку из-за значительного сокращения потребления нефти и нефтепродуктов, падения нефтяных цен добывающие компании оптимизируют расходы, снижая объемы бурения, ремонта скважин, отказываясь от других нефтесервисных операций и снижая стоимость ранее заключенных контрактов.
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"Так, в ПАО "Лукойл" объемы заказов для нефтесервисных компаний сокращены или заказы перенесены на более поздние сроки с уменьшением стоимости не менее чем на 20% от первоначальных планов. Аналогичные меры приняли и другие нефтегазовые компании России. Прекратила работу часть малых независимых нефтяных компаний, которые также обслуживались отечественными нефтесервисными компаниями. Объемы работ у последних упали на 30–50%", - говорится в письме.
При этом из-за COVID-19 нефтесервис вынужден брать на себя допрасходы. По подсчетам компаний, затраты на защиту от коронавируса, согласно требованиям Ростехнадзора, достигают 100 тысяч рублей в месяц на одного сотрудника. В учет стоит принимать и то, что в секторе работает до 600 тысяч человек. Удар по нему чреват ростом безработицы и остановкой предприятий смежных отраслей.
По словам Катырина, особую тревогу вызывает то, что снижение загрузки нефтесервиса РФ на 25–30% даже на сравнительно небольшой период приведет к утрате технологического оборудования и деградации сектора. В итоге, отечественные компании будут замещаться китайскими и другими иностранными, идущими на российский рынок со своими кадрами, технологиями и поддержкой своих государств.
"Предприятиям нефтесервисного сектора недоступны льготы, предусмотренные нормативными актами президента и правительства РФ, в том числе кредитование на льготных условиях (беспроцентные кредиты, отсрочка платежей), что еще более затрудняет продолжение деятельности", - отмечает глава ТПП. "Исходя из вышесказанного, прошу вас дать поручение рассмотреть вопрос о включении нефтесервисных организаций в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - добавляет он.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинЛУКОЙЛФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Торгово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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