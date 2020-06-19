Глава ТПП попросил Мишустина отнести нефтесервис к пострадавшим отраслям

По словам Катырина, особую тревогу вызывает то, что снижение загрузки нефтесервиса РФ на 25–30% даже на сравнительно небольшой период приведет к утрате технологического оборудования и деградации сектора. В итоге, отечественные компании будут замещаться китайскими и другими иностранными, идущими на российский рынок со своими кадрами, технологиями и поддержкой своих государств.