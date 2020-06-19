РЖД сделали на вокзалах России электронные открытки

"На этой неделе на крупных вокзалах страны заработала новая услуга – электронные открытки. Теперь пассажиры могут бесплатно передать цифровой привет в любую точку мира со своего мобильного устройства. Проект "Электронные открытки #ВОКЗАЛЫРОССИИ" реализуется Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО "РЖД". Новая услуга доступна более чем на 340 крупных вокзалах страны, среди которых все вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Перми, Иркутска, Новосибирска", - пишет газета.
По словам начальника дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) Георгия Геворкяна, цель данного проекта – дать возможность пассажирам порадовать своих близких.
"Наши пассажиры смогут оставить в памяти путешествие или сказать теплые слова родным и близким, которые ждут их дома. На электронной открытке изображен тот вокзал, с которого пассажир ее отправляет. За считаные мгновения открытка дойдет до адресата через мессенджеры или по электронной почте", – цитирует "Гудок" Геворкяна.
Чтобы отправить открытку, нужно отсканировать камерой мобильного устройства QR-код со специальной афиши, размещенной на вокзале. Эти афиши расположены в точках максимального скопления пассажиров – в залах ожидания вокзалов, у кассовых окон, возле информационных экранов и рядом со стойками для зарядки мобильных устройств. После того как пассажир отсканирует QR-код, на экране смартфона появится макет электронной открытки с вокзальным комплексом. Открытку можно будет подписать и отправить через любой мессенджер или почтовый сервис.
На фотоснимке изображен вокзал, его название и аббревиатура ОАО "РЖД". Сами фотографии взяты из фотобанка компании, но для некоторых открыток специально делали фотографии.