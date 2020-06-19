Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573162903.html
РЖД сделали на вокзалах России электронные открытки
РЖД запустили на железнодорожных вокзалах России электронные открытки: на них изображен тот вокзал, с которого пассажир ее отправляет, пишет корпоративная... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:27
астхик геворкян
ржд
москва
иркутск
пермь
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434142_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_6e3badc4ce3ecb94b3bb7cc28b9b3a05.jpg
https://ria.ru/20200610/1572754020.html
https://ria.ru/20200610/1572745253.html
москва
иркутск
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434142_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_6e3badc4ce3ecb94b3bb7cc28b9b3a05.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434142_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_558f26990e58ae832cc90d73a09ab279.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434142_567:0:2615:2048_1400x0_80_0_0_19027712002a09a7789408da4ab6e4e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астхик геворкян, ржд, москва, иркутск, пермь, технологии, общество

РЖД сделали на вокзалах России электронные открытки

08:27 19.06.2020
934
© РИА Новости / Максим БлиновЛенинградский вокзал в Москве
Ленинградский вокзал в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Ленинградский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РЖД запустили на железнодорожных вокзалах России электронные открытки: на них изображен тот вокзал, с которого пассажир ее отправляет, пишет корпоративная газета компании "Гудок".
"На этой неделе на крупных вокзалах страны заработала новая услуга – электронные открытки. Теперь пассажиры могут бесплатно передать цифровой привет в любую точку мира со своего мобильного устройства. Проект "Электронные открытки #ВОКЗАЛЫРОССИИ" реализуется Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО "РЖД". Новая услуга доступна более чем на 340 крупных вокзалах страны, среди которых все вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Перми, Иркутска, Новосибирска", - пишет газета.
Интерьер купе в одном из вагонов двухэтажного поезда Карелия
10 июня, 15:36Распространение нового коронавируса
РЖД введут скидки в плацкарте, купе и для пассажиров старше 60 лет
По словам начальника дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) Георгия Геворкяна, цель данного проекта – дать возможность пассажирам порадовать своих близких.
"Наши пассажиры смогут оставить в памяти путешествие или сказать теплые слова родным и близким, которые ждут их дома. На электронной открытке изображен тот вокзал, с которого пассажир ее отправляет. За считаные мгновения открытка дойдет до адресата через мессенджеры или по электронной почте", – цитирует "Гудок" Геворкяна.
Чтобы отправить открытку, нужно отсканировать камерой мобильного устройства QR-код со специальной афиши, размещенной на вокзале. Эти афиши расположены в точках максимального скопления пассажиров – в залах ожидания вокзалов, у кассовых окон, возле информационных экранов и рядом со стойками для зарядки мобильных устройств. После того как пассажир отсканирует QR-код, на экране смартфона появится макет электронной открытки с вокзальным комплексом. Открытку можно будет подписать и отправить через любой мессенджер или почтовый сервис.
На фотоснимке изображен вокзал, его название и аббревиатура ОАО "РЖД". Сами фотографии взяты из фотобанка компании, но для некоторых открыток специально делали фотографии.
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
10 июня, 14:53Туризм
РЖД готовят скидки на билеты для путешествий по стране
1000002
Обсудить 0
Астхик ГеворкянРЖДМоскваИркутскПермьТехнологииОбщество
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Глава ТПП попросил Мишустина отнести нефтесервис к пострадавшим отраслям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
Лента новостейМолния