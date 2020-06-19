РЖД сделали на вокзалах России электронные открытки

Чтобы отправить открытку, нужно отсканировать камерой мобильного устройства QR-код со специальной афиши, размещенной на вокзале. Эти афиши расположены в точках максимального скопления пассажиров – в залах ожидания вокзалов, у кассовых окон, возле информационных экранов и рядом со стойками для зарядки мобильных устройств. После того как пассажир отсканирует QR-код, на экране смартфона появится макет электронной открытки с вокзальным комплексом. Открытку можно будет подписать и отправить через любой мессенджер или почтовый сервис.