https://ria.ru/20200619/1573162750.html
Цены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Стоимость нефти растет: прошедшее накануне заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:28
2020-06-19T09:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
опек
ирак
brent
казахстан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_bb3485631a6c0e744157ef88e36f9cd1.jpg
https://ria.ru/20200618/1573129208.html
4
ирак
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_bb3485631a6c0e744157ef88e36f9cd1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_506:186:2989:2048_1400x0_80_0_0_3ed73422f210f6e875ef13613ee0028f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_1134:219:2963:2048_1400x0_80_0_0_2dda9794998e4524fe211abcfde3683a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, опек, ирак, brent, казахстан, экономика
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Стоимость нефти растет: прошедшее накануне заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК
+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7:45 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent
увеличивалась на 0,87% — до 41,87 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,98% — до 39,22 доллара.
В первую очередь рынок поддержали планы Ирака
и Казахстана
компенсировать недосокращенную ими майскую добычу. В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в прошлом месяце составил 87%.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем уменьшения разработки снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022-го.
"На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна необязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
Она также отметила, что рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.