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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Стоимость нефти растет: прошедшее накануне заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цены на нефть, опек, ирак, brent, казахстан, экономика

Цены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+

08:28 19.06.2020 (обновлено: 09:53 19.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Стоимость нефти растет: прошедшее накануне заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7:45 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличивалась на 0,87% — до 41,87 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,98% — до 39,22 доллара.
В первую очередь рынок поддержали планы Ирака и Казахстана компенсировать недосокращенную ими майскую добычу. В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в прошлом месяце составил 87%.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем уменьшения разработки снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022-го.
"На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна необязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
Она также отметила, что рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.
Давид Якобашвили
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКИракBrentКазахстанЭкономика
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