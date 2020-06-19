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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573162707.html
Боевая авиация ЦВО пролетела над шестью городами Поволжья, Урала и Сибири
Боевая и транспортная авиация Центрального военного округа пролетела над шестью городами в рамках подготовки к проведению военного парада, посвященного 75-й... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:35
75 лет великой победы
центральный военный округ
парад победы
александр лапин
великая отечественная война (1941-1945)
ан-12
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су-34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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центральный военный округ, парад победы, александр лапин, великая отечественная война (1941-1945), ан-12, миг-31, су-34, новосибирск, кызыл, екатеринбург, общество

Боевая авиация ЦВО пролетела над шестью городами Поволжья, Урала и Сибири

08:24 19.06.2020 (обновлено: 10:35 19.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоздушный парад
Воздушный парад
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Воздушный парад. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Боевая и транспортная авиация Центрального военного округа пролетела над шестью городами в рамках подготовки к проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
"Более 50 самолетов и вертолетов провели воздушную тренировку в небе над Абаканом, Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском, Кызылом и Верхней Пышмой. Летательные аппараты взлетели с аэродромов базирования Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, а также с Красноярского и Пермского краев. Экипажи выполнили сбор в заранее определенных районах и при строгом соблюдении дистанций", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе ЦВО уточнили, что в назначенное время самолеты и вертолеты выполнили пролет над городами при скорости до 700 километров в час на высотах от 150 до 400 метров.
Как ранее сообщалось, 24 июня в воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые - пассажирский самолет Ту-134УБЛ.
Всего, по словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в ВОВ – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Танки Т-72Б3 на военном парад в Нижнем Новгороде, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
17 июня, 21:30Нижегородская область
Нижегородцы посмотрят парад военной техники 24 июня онлайн
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75 лет Великой ПобедыЦентральный военный округПарад ПобедыАлександр ЛапинВеликая Отечественная война (1941-1945)Ан-12МиГ-31Су-34НовосибирскКызылЕкатеринбургОбщество
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