Боевая авиация ЦВО пролетела над шестью городами Поволжья, Урала и Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Боевая и транспортная авиация Центрального военного округа пролетела над шестью городами в рамках подготовки к проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
"Более 50 самолетов и вертолетов провели воздушную тренировку в небе над Абаканом, Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском, Кызылом и Верхней Пышмой. Летательные аппараты взлетели с аэродромов базирования Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, а также с Красноярского и Пермского краев. Экипажи выполнили сбор в заранее определенных районах и при строгом соблюдении дистанций", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что в назначенное время самолеты и вертолеты выполнили пролет над городами при скорости до 700 километров в час на высотах от 150 до 400 метров.
Как ранее сообщалось, 24 июня в воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые - пассажирский самолет Ту-134УБЛ.
Всего, по словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в ВОВ – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.