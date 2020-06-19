В Татарстане возбудили дело о халатности после смерти инвалида в больнице

КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Уголовное дело о халатности возбуждено в Набережных Челнах по требованию прокуратуры после смерти в городской инфекционной больнице пенсионера-инвалида, сообщает надзорное ведомство.

В инфекционной больнице Набережных Челнов 1 июня скончался 72-летний мужчина, инвалид первой группы. По информации родственников умершего, опубликованной в соцсетях, мужчина не смог своевременно получить комплексную медицинскую помощь, на него "просто не обратили внимания". По данному факту прокуратура проводит проверку.

"Cледственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Поводом для него стали результаты прокурорской проверки по жалобе супруги 72-летнего инвалида, которая сообщила в соцсетях о проблемах с лечением пожилого человека и невозможности его перевода в другое медучреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратура информирует, что собранные материалы проверки были направлены в следственные органы с требованием об уголовном преследовании виновных должностных лиц.