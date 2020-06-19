https://ria.ru/20200619/1573162597.html
В Татарстане возбудили дело о халатности после смерти инвалида в больнице
Уголовное дело о халатности возбуждено в Набережных Челнах по требованию прокуратуры после смерти в городской инфекционной больнице пенсионера-инвалида,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:18
2020-06-19T08:18
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности возбуждено в Набережных Челнах
по требованию прокуратуры после смерти в городской инфекционной больнице пенсионера-инвалида, сообщает надзорное ведомство.
В инфекционной больнице Набережных Челнов 1 июня скончался 72-летний мужчина, инвалид первой группы. По информации родственников умершего, опубликованной в соцсетях, мужчина не смог своевременно получить комплексную медицинскую помощь, на него "просто не обратили внимания". По данному факту прокуратура проводит проверку.
"Cледственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Поводом для него стали результаты прокурорской проверки по жалобе супруги 72-летнего инвалида, которая сообщила в соцсетях о проблемах с лечением пожилого человека и невозможности его перевода в другое медучреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура информирует, что собранные материалы проверки были направлены в следственные органы с требованием об уголовном преследовании виновных должностных лиц.
Как установило следствие, мужчина скончался из-за тромбоэмболии легочной артерии и сахарного диабета. "Однако смерть пациента стала возможной из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения сотрудниками ГАУЗ "Набережно-челнинская инфекционная больница" своих служебных обязанностей, что выразилось в неполном клиническом обследовании, неверной врачебной тактике и неверно примененных клиническо-инструментальных исследованиях", - отмечает надзорное ведомство.