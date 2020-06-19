Более 53 тысяч москвичей приняли участие в тестовом онлайн-голосовании

Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании. Архивное фото

Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участие в тестовом онлайн-голосовании по конституции уже приняли более 53 тысяч москвичей, это более 7% от зарегистрировавшихся, сообщается на сайте мэра Участие в тестовом онлайн-голосовании по конституции уже приняли более 53 тысяч москвичей, это более 7% от зарегистрировавшихся, сообщается на сайте мэра Москвы

В Москве стартовало общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в конституцию. Москвичи тестируют систему в четверг и в пятницу.

"Явка составила более семи процентов. Завершится онлайн-голосование сегодня, 19 июня, в 20.00. Горожане отвечают на вопрос, что сегодня важнее для столицы — создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным на 5.00 53 тысячи 789 жителей Москвы уже приняли участие в тестовом голосовании.

Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию открыта до 14.00 21 июня, добавляется в сообщении. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, у которого уже есть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.