https://ria.ru/20200619/1573162572.html
Более 53 тысяч москвичей приняли участие в тестовом онлайн-голосовании
Участие в тестовом онлайн-голосовании по конституции уже приняли более 53 тысяч москвичей, это более 7% от зарегистрировавшихся, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:17
2020-06-19T08:17
голосование по поправкам в конституцию
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
2020-06-19T08:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Участие в тестовом онлайн-голосовании по конституции уже приняли более 53 тысяч москвичей, это более 7% от зарегистрировавшихся, сообщается на сайте мэра Москвы
.
В Москве стартовало общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в конституцию. Москвичи тестируют систему в четверг и в пятницу.
"Явка составила более семи процентов. Завершится онлайн-голосование сегодня, 19 июня, в 20.00. Горожане отвечают на вопрос, что сегодня важнее для столицы — создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным на 5.00 53 тысячи 789 жителей Москвы уже приняли участие в тестовом голосовании.
Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию открыта до 14.00 21 июня, добавляется в сообщении. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, у которого уже есть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.