В Благовещенске стартовала процедура избрания нового мэра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн - РИА Новости. Процедура избрания нового мэра началась в Процедура избрания нового мэра началась в Благовещенске , срок полномочий нынешней главы города Валентины Калиты заканчивается в июле 2020 года, сообщает Благовещенская городская дума.

Депутаты гордумы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра и утвердили состав комиссии.

"В июле 2020 года завершается срок полномочий действующего мэра города. В связи с этим на заседании Благовещенской городской думы принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Благовещенска. Заявления от кандидатов на должность мэра города будут приниматься до 9 июля 2020 года", - приводятся в сообщении слова председателя думы Елены Евглевской.

Сформирована конкурсная комиссия из 10 человек: половина из них назначена губернатором Амурской области , еще пять членов выбирают депутаты гордумы. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет в два этапа: первый этап — конкурс документов, второй — оценка профессиональных и личных качеств. Затем комиссия примет решение и представит кандидатуры депутатам Благовещенской городской Думы для голосования.