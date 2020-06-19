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В Благовещенске стартовала процедура избрания нового мэра
Процедура избрания нового мэра началась в Благовещенске, срок полномочий нынешней главы города Валентины Калиты заканчивается в июле 2020 года, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:16
валентина калита
амурская область
благовещенск
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валентина калита, амурская область, благовещенск, политика

В Благовещенске стартовала процедура избрания нового мэра

08:15 19.06.2020 (обновлено: 08:16 19.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн - РИА Новости. Процедура избрания нового мэра началась в Благовещенске, срок полномочий нынешней главы города Валентины Калиты заканчивается в июле 2020 года, сообщает Благовещенская городская дума.
Депутаты гордумы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра и утвердили состав комиссии.
Вид на город Благовещенск
11 сентября 2019, 06:48Единый день голосования
Выборы депутатов гордумы Благовещенска признали состоявшимися
"В июле 2020 года завершается срок полномочий действующего мэра города. В связи с этим на заседании Благовещенской городской думы принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Благовещенска. Заявления от кандидатов на должность мэра города будут приниматься до 9 июля 2020 года", - приводятся в сообщении слова председателя думы Елены Евглевской.
Сформирована конкурсная комиссия из 10 человек: половина из них назначена губернатором Амурской области, еще пять членов выбирают депутаты гордумы. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет в два этапа: первый этап — конкурс документов, второй — оценка профессиональных и личных качеств. Затем комиссия примет решение и представит кандидатуры депутатам Благовещенской городской Думы для голосования.
Калита официально вступила в должность мэра Благовещенска 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту. Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов в конце мая 2015 года. Изменения в устав города были внесены, чтобы сэкономить бюджетные деньги.
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Валентина КалитаАмурская областьБлаговещенскПолитика
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