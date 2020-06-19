В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн - РИА Новости. Семь человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 18.06.2020 зарегистрировано 7 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлен 1181 случай COVID-19, 406 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 460 человека, на втором месте город Свободный - 304 человека.
Коэффициент распространения инфекции по области - 0,9. Показатель тестирования - 236,9 на 100 тысяч населения.