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Распространение нового коронавируса
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В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
Семь человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, происшествия

В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи

07:53 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн - РИА Новости. Семь человек скончались  от коронавирусной инфекции  в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 18.06.2020 зарегистрировано 7 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлен 1181 случай COVID-19, 406 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 460 человека, на втором месте город Свободный - 304 человека.
Коэффициент распространения инфекции по области  - 0,9. Показатель тестирования - 236,9 на 100 тысяч населения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьПроисшествия
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