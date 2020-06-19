https://ria.ru/20200619/1573161338.html
Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
На "имя" и статус вуза при трудоустройстве рассчитывают 40% россиян, необходимые навыки они планируют получать непосредственно в процессе работы, показало... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:15
2020-06-19T09:35
валерий фальков
кем стать
навигатор абитуриента
россия
общество
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1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
На "имя" и статус вуза при трудоустройстве рассчитывают 40% россиян
, необходимые навыки они планируют получать непосредственно в процессе работы, показало исследование портала "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Респондентам нужно было ответить на вопрос о том, важно ли образование соискателей для работодателя. По мнению 24% опрошенных, значимость диплома переоценена и навыки важнее, 40% считают, что хороший вуз помогает при трудоустройстве, а навыки все равно придется получать во время работы. По мнению трети респондентов (36%), это зависит от профессии.
Исследование проводилось в июне 2020 года во всех округах РФ среди 2,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал одной из проблем при трудоустройстве завышенные ожидания выпускников по уровню зарплаты. Он отметил, что вузы несут и должны нести ответственность за своих выпускников на рынке труда, но также призвал работодателей сделать шаг в сторону выпускников этого года.