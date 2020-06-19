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Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
На "имя" и статус вуза при трудоустройстве рассчитывают 40% россиян, необходимые навыки они планируют получать непосредственно в процессе работы, показало... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:35
валерий фальков
кем стать
навигатор абитуриента
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_0:0:5197:2923_1400x0_80_0_0_12c6be4a42026ece7e6ff33b541375ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
валерий фальков, кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество

Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве

07:15 19.06.2020 (обновлено: 09:35 19.06.2020)
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© Depositphotos / KoldunovДевушка с дипломом
Девушка с дипломом
© Depositphotos / Koldunov
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На "имя" и статус вуза при трудоустройстве рассчитывают 40% россиян, необходимые навыки они планируют получать непосредственно в процессе работы, показало исследование портала "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Респондентам нужно было ответить на вопрос о том, важно ли образование соискателей для работодателя. По мнению 24% опрошенных, значимость диплома переоценена и навыки важнее, 40% считают, что хороший вуз помогает при трудоустройстве, а навыки все равно придется получать во время работы. По мнению трети респондентов (36%), это зависит от профессии.
Лекция в университете
24 марта, 09:00
Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2019
Исследование проводилось в июне 2020 года во всех округах РФ среди 2,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал одной из проблем при трудоустройстве завышенные ожидания выпускников по уровню зарплаты. Он отметил, что вузы несут и должны нести ответственность за своих выпускников на рынке труда, но также призвал работодателей сделать шаг в сторону выпускников этого года.
Здание МГУ
03:50
Исследование: 24% россиян считают переоцененным значение диплома
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Валерий ФальковКем статьНавигатор абитуриентаРоссияОбщество
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