Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На "имя" и статус вуза при трудоустройстве рассчитывают 40% На "имя" и статус вуза при трудоустройстве рассчитывают 40% россиян , необходимые навыки они планируют получать непосредственно в процессе работы, показало исследование портала "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Респондентам нужно было ответить на вопрос о том, важно ли образование соискателей для работодателя. По мнению 24% опрошенных, значимость диплома переоценена и навыки важнее, 40% считают, что хороший вуз помогает при трудоустройстве, а навыки все равно придется получать во время работы. По мнению трети респондентов (36%), это зависит от профессии.

Исследование проводилось в июне 2020 года во всех округах РФ среди 2,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.