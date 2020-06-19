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Распространение нового коронавируса
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Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции, тест на коронавирус у него отрицательный, сообщила в пятницу глава пресс-службы кабинета... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T06:23
распространение нового коронавируса
аскар мамин
казахстан
в мире
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РИА Новости
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353
60
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аскар мамин, казахстан, в мире

Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус

06:23 19.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции, тест на коронавирус у него отрицательный, сообщила в пятницу глава пресс-службы кабинета Зарина Нурланова.
Мамин ушёл на самоизоляцию после того, как 12 июня совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. У Биртанова был диагностирован коронавирус. Позже стало известно, что после этой поездки на самоизоляции находятся министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - написала Нурланова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, "находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру". "У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19. В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме", - сообщила Нурланова.
Она отметила, что "все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме". "В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы", - сообщила Нурланова.
В четверг пресс-служба 79-летнего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. К настоящему времени COVID-19 также диагностирован у вице-премьера Ералы Тугжанова, министра здравоохранения Елжана Биртанова, спикера мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлана Нигматулина, депутата мажилиса Бекболата Тлеухана и пресс-секретаря президента Берика Курмангали.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАскар МаминКазахстанВ мире
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