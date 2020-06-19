Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус

"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - написала Нурланова на своей странице в Facebook .

По ее словам, "находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру". "У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19. В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме", - сообщила Нурланова.