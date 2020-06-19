Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус

НУР-СУЛТАН, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции, тест на коронавирус у него отрицательный, сообщила в пятницу глава пресс-службы кабинета Зарина Нурланова.
Мамин ушёл на самоизоляцию после того, как 12 июня совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. У Биртанова был диагностирован коронавирус. Позже стало известно, что после этой поездки на самоизоляции находятся министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.
"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - написала Нурланова на своей странице в Facebook.
По ее словам, "находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру". "У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19. В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме", - сообщила Нурланова.
Она отметила, что "все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме". "В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы", - сообщила Нурланова.
В четверг пресс-служба 79-летнего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. К настоящему времени COVID-19 также диагностирован у вице-премьера Ералы Тугжанова, министра здравоохранения Елжана Биртанова, спикера мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлана Нигматулина, депутата мажилиса Бекболата Тлеухана и пресс-секретаря президента Берика Курмангали.
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