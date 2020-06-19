Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон просит суд отклонить иск минюста, который требует приостановить выход книги Болтона, говорится в судебных документах.
Болтон просит суд отклонить иск за неспособностью истца обосновать его.
Суд рассмотрит в пятницу требование минюста приостановить выход книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Администрация утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Дональда Трампа.
Болтон приложил к ходатайству меморандум, в котором утверждает, что полностью выполнил требования Белого дома по согласованию книги на предмет возможных секретных сведений. Сам Болтон считает, что в рукописи изначально не было ничего секретного. Тем не менее, по его словам, он провел четыре раунда согласования книги с многочисленными правками, и в конце апреля чиновница Белого дома Эллен Найт подтвердила, что ничего секретного в книге нет. Однако формального письма с подтверждением Болтон так и не получил, зато в июне с его адвокатом связался представитель юрисконсульта Белого дома, который вновь потребовал убрать из книги секретные сведения.
В последних предложенных правках от 16 июня, по словам Болтона, вымараны "многочисленные фразы, изображающие президента Трампа в нелестном свете".
Болтон также заявляет, что у него как ответчика нет никаких средств заставить издательство приостановить издание книги - он утратил это право, отдав книгу в печать. Само издательство уже отпечатало десятки тысяч, а возможно и сотни тысяч копий книги, в том числе в Великобритании и Австралии, пишет Болтон.
Он прилагает свое соглашение о неразглашении с Белым домом и копию переписки с администрацией о редактировании книги.
Судебное заседание по требованию приостановить публикацию книги назначено на пятницу, 20.00 мск.
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