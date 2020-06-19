США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"

ТОКИО, 19 июн - РИА Новости. США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
Японские СМИ отмечают "разницу температур" в отношении к этому вопросу Японии и США. В понедельник министр обороны Японии Таро Коно сообщил, что процесс размещения Aegis Ashore остановлен. Основной причиной была названа опасность падения при запуске ракетного ускорителя за предела полигона на жилые кварталы. Исправление же этого потребует слишком много времени и средств. В результате чего министр назвал этот план "нерациональным". Затем и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что план размещения остановлен. В Японии это решение воспринимается как окончательное.
В то же время, как отмечают японские СМИ, высокопоставленный чиновник США выразил другую точку зрения.
"Мы понимаем это так, что японское правительство пересматривает технический план с тем, чтобы улучшить соотношение "затраты-эффективность". Мы будем проводить с Японией техническое обсуждение для того, чтобы выйти на лучший путь. Хочу подчеркнуть, что Aegis Ashore - это выгодное решение и для американо-японских союзнических отношений, и для японского народа", - приводит слова Хелви телеканал NHK.
При этом, как отмечает газета "Никкэй", он признал, что "дискурс сегодняшнего дня в том, что план остановлен".
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония в свою очередь настаивает на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, исходящей от КНДР.