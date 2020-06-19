США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"

"Мы понимаем это так, что японское правительство пересматривает технический план с тем, чтобы улучшить соотношение "затраты-эффективность". Мы будем проводить с Японией техническое обсуждение для того, чтобы выйти на лучший путь. Хочу подчеркнуть, что Aegis Ashore - это выгодное решение и для американо-японских союзнических отношений, и для японского народа", - приводит слова Хелви телеканал NHK.