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Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:21
майк помпео
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573153562.html
и у них страсти кипят ............ и у них оказывается есть предатели ......... а особенно повеселило про "силу добра" .... уверен что ее оценили (добро я имею ввиду)в Ливии, Сирии, Ираке, Египте , Гаити, Сомали, Югославия, Панама, Иран, Гренада, Лаос и т.д.
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10
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
майк помпео, джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Помпео назвал Болтона предателем

04:36 19.06.2020 (обновлено: 07:21 19.06.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
"Я не читал книгу, но судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет целый ряд лживых утверждений, полностью натянутой полуправды и прямые измышления. И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа", - говорится в письменном заявлении Помпео.
"Нашим друзьям по всему миру хочу сказать: вы знаете, что Америка президента Трампа - это сила добра", - добавил Помпео.
Суд в Вашингтоне в пятницу рассмотрит требование минюста приостановить выход книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которую написал экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа и упоминания о том, что сам Помпео критиковал Трампа.
Нэнси Пелоси
Вчера, 21:21
Пелоси заявила, что не купит книгу Болтона
121305336
Обсудить 10
Майк ПомпеоДжон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
и у них страсти кипят ............ и у них оказывается есть предатели ......... а особенно повеселило про "силу добра" .... уверен что ее оценили (добро я имею ввиду)в Ливии, Сирии, Ираке, Египте , Гаити, Сомали, Югославия, Панама, Иран, Гренада, Лаос и т.д.
19 июня, 06:47
Андрей Филин
1400000
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