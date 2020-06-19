Помпео назвал Болтона предателем

"Я не читал книгу, но судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет целый ряд лживых утверждений, полностью натянутой полуправды и прямые измышления. И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа", - говорится в письменном заявлении Помпео.

Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа и упоминания о том, что сам Помпео критиковал Трампа.