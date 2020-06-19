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Распространение нового коронавируса
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Тестирование на коронавирус в России доступно в 747 лабораториях
Тест на новую коронавирусную инфекцию можно сделать в 747 российских лабораториях, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T05:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Тестирование на коронавирус в России доступно в 747 лабораториях

04:13 19.06.2020 (обновлено: 05:13 19.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тест на новую коронавирусную инфекцию можно сделать в 747 российских лабораториях, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 - при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности", - говорится в сообщении.
Информация о возможности прохождения тестирования в каждом регионе доступна по телефонам оперативных штабов регионов.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 17 июня проведено более 15,9 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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