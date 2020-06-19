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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:51
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
олег николаев (политик)
михаил игнатьев
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
политика
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https://ria.ru/20200130/1564037031.html
Раньше в подобных ситуациях кончали жизнь самоубийством двумя выстрелами в голову. Теперь вирусом заражаются. Удобно. Прогресс.
192
Он же недавно иск на путина в суд подавал и был живее всех живых.
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чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042810_0:0:4565:2568_1400x0_80_0_0_ae6808daf8879fc193f7361471063529.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, олег николаев (политик), михаил игнатьев, владимир путин, чувашская республика (чувашия), политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

04:00 19.06.2020 (обновлено: 09:51 19.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Михаил Игнатьев . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.
"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал собеседник агентства.
В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.
Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
2 февраля, 13:37
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Отставка Игнатьева

В январе 2020 года Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи. Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Поступок Игнатьева назвал недопустимым глава МЧС России, его осудили в "Единой России".
В конце января 2020 года президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии из партии, после этого президент Владимир Путин уволил Игнатьева в связи с утратой доверия.
"Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, он - вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно - уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - объяснил свое решение президент.
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Биография Игнатьева

Игнатьев родился 8 января 1962 года. В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция".
В период с 1990-го по 1994 год Игнатьев был депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов. В 1996 году он был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии. В 1999 году Игнатьев был избран главой самоуправления Чебоксарского района республики.
В 2002 году он был назначен первым заместителем председателя кабинета министров – министром сельского хозяйства Чувашии. С 2004 года Игнатьев занимал пост заместителя председателя кабинета министров - министра сельского хозяйства республики. Чувашию он возглавил в 2010 году.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
30 января, 02:59
"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии
622230981948
Обсудить 41
Умер экс-глава Чувашии Михаил ИгнатьевОлег Николаев (политик)Михаил ИгнатьевВладимир ПутинЧувашская Республика (Чувашия)Политика
Популярные комментарии
Раньше в подобных ситуациях кончали жизнь самоубийством двумя выстрелами в голову. Теперь вирусом заражаются. Удобно. Прогресс.
19 июня, 04:37
BBujhm
1102054053
Он же недавно иск на путина в суд подавал и был живее всех живых.
19 июня, 04:34
ssvad1971
11814104135
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