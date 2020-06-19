Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал собеседник агентства.

В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.

Отставка Игнатьева

В январе 2020 года Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи. Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Поступок Игнатьева назвал недопустимым глава МЧС России, его осудили в " Единой России ".

В конце января 2020 года президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии из партии, после этого президент Владимир Путин уволил Игнатьева в связи с утратой доверия.

"Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, он - вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно - уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - объяснил свое решение президент.

Биография Игнатьева

Игнатьев родился 8 января 1962 года. В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция".

В период с 1990-го по 1994 год Игнатьев был депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов. В 1996 году он был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии. В 1999 году Игнатьев был избран главой самоуправления Чебоксарского района республики.