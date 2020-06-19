МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.
"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал собеседник агентства.
В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.
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Отставка Игнатьева
В январе 2020 года Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи. Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Поступок Игнатьева назвал недопустимым глава МЧС России, его осудили в "Единой России".
В конце января 2020 года президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии из партии, после этого президент Владимир Путин уволил Игнатьева в связи с утратой доверия.
"Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального, он - вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно - уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - объяснил свое решение президент.
Биография Игнатьева
Игнатьев родился 8 января 1962 года. В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция".
В период с 1990-го по 1994 год Игнатьев был депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов. В 1996 году он был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии. В 1999 году Игнатьев был избран главой самоуправления Чебоксарского района республики.
В 2002 году он был назначен первым заместителем председателя кабинета министров – министром сельского хозяйства Чувашии. С 2004 года Игнатьев занимал пост заместителя председателя кабинета министров - министра сельского хозяйства республики. Чувашию он возглавил в 2010 году.
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