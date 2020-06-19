В Росстате заявили о снижении подростковой преступности в России

По данным статистики, в 2009 году за убийства было вынесено 679 приговоров преступникам в возрасте от 14 до 17 лет, а в 2019 – уже 131. Такое же более чем пятикратное снижение и по статье "изнасилование" - с 565 приговоров до 100. За кражи в 2009 году было приговорено почти 25 тысяч подростков, а в 2019 году - 8,3 тысячи.