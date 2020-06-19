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В Росстате заявили о снижении подростковой преступности в России
Количество тяжких преступлений, совершенных подростками в России, за последние 10 лет сократилось с 56 тысяч до 16,8 тысячи, говорится в данных Росстата, с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:13
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В Росстате заявили о снижении подростковой преступности в России

03:13 19.06.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Количество тяжких преступлений, совершенных подростками в России, за последние 10 лет сократилось с 56 тысяч до 16,8 тысячи, говорится в данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Такое снижение связано не только с улучшением экономической ситуации, но и с развитием интернет-технологий и ужесточением норм продажи алкоголя, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев.
По данным статистики, в 2009 году за убийства было вынесено 679 приговоров преступникам в возрасте от 14 до 17 лет, а в 2019 – уже 131. Такое же более чем пятикратное снижение и по статье "изнасилование" - с 565 приговоров до 100. За кражи в 2009 году было приговорено почти 25 тысяч подростков, а в 2019 году - 8,3 тысячи.
"Конечно, на этом сказалась и большая увлеченность образованием, и повышение уровня качества жизни. На мой взгляд, это ещё связано и с так называемой цифровизацией общества. Когда везде стоят камеры, инструменты слежения, преступление совершить банально сложнее", - объяснил Моисеев.
Александр Бастрыкин
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Кроме того, по его мнению, активное использование интернета даже бытовые конфликты переводит в плоскость "треш-тока", что не всегда заканчивается драками. "В настоящее время алкоголь подростку купить тоже непросто. И совокупность этих факторов приводит к снижению преступности", - заметил юрист.
В свою очередь, профессор, руководитель Центра по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами государственной власти ИЭА РАН Владимир Зорин полагает, что в основе этой хорошей тенденции лежит отношение государства и семьи к проблемам молодёжи.
"Молодёжные форумы и лагеря не проходят бесследно, а выделяемые на них средства работают на будущее. Родители научились равноправным отношениям со своими чадами, интересуются их миром, учатся понимать язык и символы молодёжной тусовки. И ещё, мы стали понимать, что без молодёжи не может быть молодёжной политики. Она не объект, а субъект политики и желательно равноправный. И, наконец, в стране появилась программа патриотического воспитания", - заключил Зорин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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