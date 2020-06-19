Египет осудил обстрелы Ирака турецкими и иранскими военными

КАИР, 19 июн – РИА Новости. МИД Египта осудил обстрелы территорий на севере Ирака турецкими и иранскими вооруженными силами, подчеркнув, что такие действия осложняют кризисную ситуацию в регионе.
В четверг МИД Ирака повторно вызвал посла Турции в Багдаде и вручил ему вторую за неделю ноту протеста после очередной операции турецких ВВС на севере Ирака против РПК. В среду минобороны Турции сообщило об уничтожении 150 целей запрещенной в стране РПК в ходе крупной операции "Коготь тигра" на севере Ирака. Также в четверг МИД Ирака выразил протест послу Ирана в Багдаде Ираджу Масджеди в связи с артиллерийским обстрелом деревень на границе двух стран иранскими вооруженными силами.
"Египет жестко осуждает военные вторжения Турции и Ирана на севере Ирака. Эти агрессивные действия являются продолжением серии нарушений (суверенитета – ред.) братского Ирака и нарушением всех международных договоров и документов, гласящих о важности уважения суверенитета стран и добрососедства", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МИД Египта.
Каир выступает против подобных действий, нарушающих суверенитет любой из арабских стран, учитывая, что они ведут "к обострению нестабильности в регионе".
Египет призывает все стороны уважать суверенитет Ирака и "избегать региональных и международных объединений, препятствующих реализации амбиций правительства и народа Ирака, касающихся стабильности и развития".