Египет осудил обстрелы Ирака турецкими и иранскими военными

"Египет жестко осуждает военные вторжения Турции и Ирана на севере Ирака. Эти агрессивные действия являются продолжением серии нарушений (суверенитета – ред.) братского Ирака и нарушением всех международных договоров и документов, гласящих о важности уважения суверенитета стран и добрососедства", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МИД Египта.