Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в протесты в США

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в США, не обвинив ни одной конкретной страны.
"У нас были некоторые случаи мошенников и спамеров, которые пытались заработать на публичных обсуждениях вокруг протестов, продать несуществующие футболки участникам. Мы видели, что люди пытались осуществить мошеннические финансовые схемы. Мы не видели иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов", - сказал глава отдела по политике безопасности в компании Facebook Натаниэль Глейшер.
"Мы специально охотимся за таким поведением в профилактических целях и делимся информацией с комитетом", - добавил Глейшер.
В свою очередь директор отдела по стратегии публичной политики Twitter Ник Пиклс заявил, что его платформа не нашла "скоординированных иностранных усилий", имеющих отношение к протестам или заочному голосованию на выборах.