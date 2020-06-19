Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в протесты в США

"У нас были некоторые случаи мошенников и спамеров, которые пытались заработать на публичных обсуждениях вокруг протестов, продать несуществующие футболки участникам. Мы видели, что люди пытались осуществить мошеннические финансовые схемы. Мы не видели иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов", - сказал глава отдела по политике безопасности в компании Facebook Натаниэль Глейшер.