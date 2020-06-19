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Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в протесты в США, сообщили представители этих онлайн-платформ в ходе слушаний в комитете палаты... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:43
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353
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facebook, сша, twitter, в мире

Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в протесты в США

02:43 19.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в протесты в США, сообщили представители этих онлайн-платформ в ходе слушаний в комитете палаты представителей по разведке.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в США, не обвинив ни одной конкретной страны.
"У нас были некоторые случаи мошенников и спамеров, которые пытались заработать на публичных обсуждениях вокруг протестов, продать несуществующие футболки участникам. Мы видели, что люди пытались осуществить мошеннические финансовые схемы. Мы не видели иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов", - сказал глава отдела по политике безопасности в компании Facebook Натаниэль Глейшер.
"Мы специально охотимся за таким поведением в профилактических целях и делимся информацией с комитетом", - добавил Глейшер.
В свою очередь директор отдела по стратегии публичной политики Twitter Ник Пиклс заявил, что его платформа не нашла "скоординированных иностранных усилий", имеющих отношение к протестам или заочному голосованию на выборах.
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