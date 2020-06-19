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75 лет Великой Победы
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Материал опубликован американским журналом The... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:47
75 лет великой победы
россия
хатынь
вторая мировая война (1939-1945)
совет безопасности оон
франклин рузвельт
степан бандера
владимир путин
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россия, хатынь, вторая мировая война (1939-1945), совет безопасности оон, франклин рузвельт, степан бандера, владимир путин, польша, латвия, уинстон черчилль, ссср, сша

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

02:01 19.06.2020 (обновлено: 07:47 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Материал опубликован американским журналом The National Interest.
Глава государства вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые хотят "замести Мюнхенский сговор под ковер" и пересмотреть роль Советского Союза в разгроме нацизма.
Путин подчеркнул, что считать причиной начала войны подписанный 23 августа 1939 года пакт о ненападении между СССР и Германий несправедливо. К развязыванию боевых действий также привело и Мюнхенское соглашение, согласно которому Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область, отметил глава государства.
Глава государства отметил, что Вторая мировая война началась, в том числе, из-за политики западных держав после окончания Первой мировой. Версальский мир 1919 года, подчеркнул Путин, был для Германии несправедливым, а национальное унижение вызвало рост радикализма среди немцев.
Сложившейся ситуацией воспользовались нацисты, пообещавшие добиться пересмотра "несправедливых" положений Версальского договора и возродить былую мощь государства.
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По мнению российского лидера, за начало войны ответственность так или иначе несут все ведущие мировые государства. Президент отметил, что заниматься историей начала войны должны ученые. Роль судьи на себя он брать не собирается, оправдывая или обвиняя кого-то.
Путин призвал другие страны к открытому диалогу, чтобы смотреть на общее прошлое непредвзято и избегать допущенных ранее ошибок.

Имена главных предателей и палачей

Главные предатели Второй мировой, считает Путин, — французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг. Все четверо были коллаборационистами.
"Их приспешники и последователи — хотя и были замаскированы как борцы за независимость или освобождение от коммунизма — предатели и палачи", — констатировал президент.
Однако последователи этих политиков и военачальников, уверен Путин, часто превосходили их в бесчеловечности: "Они ответственны за такие кровавые события, как расстрелы в Бабьем Яру, Волынская резня, Хатынь, уничтожение евреев в Латвии и Литве".
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Наибольший вклад в Победу

Российский лидер в своей работе также указал на роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Он отметил, что наибольший вклад в победу внес именно Советский Союз, и Россия будет и впредь отстаивать историческую правду.
Такая позиция, по его словам, особенно актуальна сейчас, когда некоторые страны не готовы вместе с Россией добиваться установления правды о Второй мировой войне.

"Великая истина"

Владимир Путин также назвал "великой истиной" о Второй мировой войне слова 32-го президента США Франклина Рузвельта. "Тот в своем обращении к нации 28 апреля 1942 года заявил, что советские силы "уничтожили и уничтожают больше вооруженной армии наших врагов, их войска, самолеты, танки и оружие, чем все другие страны-участники Декларации Объединенных Наций вместе взятые", - написал президент.
Отметил глава государства и слова тогдашнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который 27 сентября 1944 года написал в письме советскому вождю Иосифу Сталину, что это Красная армия "вырвала внутренности немецкой военной машины".
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Имена погибших и народное мужество

Имена всех погибших в Великой Отечественной войне граждан Советского Союза должны быть установлены, заявил в своей Путин.
Президент напомнил, что потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили почти 27 миллионов человек.
Советский народ в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу сделал невозможное, говорится в статье главы государства.
Как отметил президент, все национальности СССР проявили единство во время Второй мировой войны, и нацистам не удалось его подорвать.
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Лучше, когда "говорят политики и государственные деятели"

В статье Путина также говорится о том, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов, и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Президент уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.
Первый зампред комитет Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя эту позицию, отметил важность проведения саммита "ядерной пятёрки" СБ ООН, подчеркнув, что лучше, когда "говорят политики и государственные деятели", нежели "орудия убийства".
"Очень важно сегодня на фоне "расползания" прежней системы международной безопасности создавать новую систему, а этого не добиться, не достичь без активизации переговорного процесса у тех, кто составляет сегодня главных игроков на международной арене, тех, кто является сегодня лидерами экономическими, общественными, "лидерами мнений", так сказать, законодателями того или иного политического курса. Конечно, диалог просто необходим", - сказал Новиков РИА Новости.
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75 лет Великой ПобедыРоссияХатыньВторая мировая война (1939-1945)Совет Безопасности ООНФранклин РузвельтСтепан БандераВладимир ПутинПольшаЛатвияУинстон ЧерчилльСССРСША
Популярные комментарии
сколько об этом можно писать? Кому нужна его статья?
19 июня, 04:23
Вячеслав
501204182
Тому кто еще не понял или плохо слышит!
19 июня, 04:39
Valeriy Pshev
1932321017
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