Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты

Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. Как заявляли ранее разработчики "Нептуна", следующим шагом станет разработка морской и авиационной версий ракеты.
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Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Американское издание The National Interest ранее указывало, что "Нептун" стал модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35.
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В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Р-360 якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.