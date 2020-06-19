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Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью. Соответствующее видео... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:55
р-360
youtube
владимир жириновский
республика крым
александр турчинов
украина
в мире
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Массированные бомбардировки и ракетные обстрелы всех воинских частей, штабов, складов и мест базирования авиации и флота Украины - будет ответом на подобную выходку. Украинские военные - будьте готовы умереть, массового в один час.
50
Украина отхватит люлей. Как Грузия в свое время за наезд на наших миротворцев. Ох как пятки их сверкали... до Тбилиси аж бежали.
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40
республика крым
украина
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573157887_703:0:1834:636_1400x0_80_0_0_7bd2a8f1859a78e9cdb2add10e2d3fa8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
р-360, youtube, владимир жириновский, республика крым, александр турчинов, украина, в мире

Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты

00:55 19.06.2020
11811
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью. Соответствующее видео опубликовало в YouTube издание Defense Express.
Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. Как заявляли ранее разработчики "Нептуна", следующим шагом станет разработка морской и авиационной версий ракеты.
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Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Американское издание The National Interest ранее указывало, что "Нептун" стал модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35.
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В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Р-360 якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.
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Р-360YouTubeВладимир ЖириновскийРеспублика КрымАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Массированные бомбардировки и ракетные обстрелы всех воинских частей, штабов, складов и мест базирования авиации и флота Украины - будет ответом на подобную выходку. Украинские военные - будьте готовы умереть, массового в один час.
19 июня, 01:26
Фома Фомич
4820000
Украина отхватит люлей. Как Грузия в свое время за наезд на наших миротворцев. Ох как пятки их сверкали... до Тбилиси аж бежали.
19 июня, 01:23
Андрей Левицкий
4020000
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