В ООН признали, что организация работает не так эффективно, как могла бы

"В недавних замечаниях, в том числе на своей пресс-конференции около месяца назад, генеральный секретарь ясно дал понять, что система не настолько эффективна, как могла бы быть. В частности, он указал на отсутствие единства между ключевыми государствами-членами, в том числе в Совете Безопасности", - сказал Хак.