В ООН признали, что организация работает не так эффективно, как могла бы

ООН, 19 июн – РИА Новости. В руководстве ООН признают, что организация работает не так эффективно, как могла бы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя статью президента РФ Владимира Путина.
Ранее в журнале National Interest появилась статья российского лидера о Второй мировой войне. В ней он написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции: недопущение войн и глобальных конфликтов.
"В недавних замечаниях, в том числе на своей пресс-конференции около месяца назад, генеральный секретарь ясно дал понять, что система не настолько эффективна, как могла бы быть. В частности, он указал на отсутствие единства между ключевыми государствами-членами, в том числе в Совете Безопасности", - сказал Хак.
По его словам, генсек ООН считает, что единство необходимо, если человечество хочет эффективно бороться с такими вызовами, как COVID-19.
"И в этой связи он также призывает прикладывать больше объединенных международных усилий по предотвращению конфликтов", - отметил Хак.