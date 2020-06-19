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В ООН признали, что организация работает не так эффективно, как могла бы
В руководстве ООН признают, что организация работает не так эффективно, как могла бы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, весь мир, владимир путин, оон, в мире

В ООН признали, что организация работает не так эффективно, как могла бы

00:46 19.06.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 19 июн – РИА Новости. В руководстве ООН признают, что организация работает не так эффективно, как могла бы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя статью президента РФ Владимира Путина.
Ранее в журнале National Interest появилась статья российского лидера о Второй мировой войне. В ней он написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции: недопущение войн и глобальных конфликтов.
"В недавних замечаниях, в том числе на своей пресс-конференции около месяца назад, генеральный секретарь ясно дал понять, что система не настолько эффективна, как могла бы быть. В частности, он указал на отсутствие единства между ключевыми государствами-членами, в том числе в Совете Безопасности", - сказал Хак.
По его словам, генсек ООН считает, что единство необходимо, если человечество хочет эффективно бороться с такими вызовами, как COVID-19.
"И в этой связи он также призывает прикладывать больше объединенных международных усилий по предотвращению конфликтов", - отметил Хак.
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